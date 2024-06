Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 13 al 19 de junio

Música de banda

El cantante de música de banda, Pancho Barraza, trae su tour Showman a la Pico Rivera Sports Arena (11003 Sports Arena Dr., Pico Rivera); se trata de un espectáculo en el que se incluyen malabaristas, un espectáculo ecuestre y más. Domingo 6 pm. Boletos desde $45. Informes lanoria.tv.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Rock en español

Luego de haber superado un padecimiento ocasionado por los gases artificiales comunes en los escenarios, Enrique Bunbury regresa a los teatros, aunque de manera limitada. Los Angeles será una de las pocas sedes que visitará el cantante español. Dará un show en el foro Kia (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde cantará sus éxitos y temas de “Greta Garbo”, su disco más nuevo. Sábado 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: René Miranda | La Opinión

Música mexicana

Panter Bélico, uno de los intérpretes mexicanos más populares del momento, trae su gira Punto y Aparte a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). El exvocalista del Grupo Arriesgado continúa por varias plazas del país y termina el 22 de junio en Sacramento. Viernes 8 pm. Boletos desde $39. Informes cryptoarena.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Desfile de súper autos

Los amantes de los autos pueden asistir al Rodeo Drive Concours d’Elegance, que tendrá lugar en el Rodeo Drive (desde el Wilshire Blvd., hasta el S. Santa Monica Blvd.) y que exhibirá algunos de los vehículos más exóticos y caros del mundo. El evento anual incluye autos McLaren, Pagani, Czinger, carros de carreras y autos clásicos y hechos al gusto de los clientes. Domingo 10 am a 4 pm. Evento gratuito. Informes rodeodrive-bh.com.

Foto: Cortesía

Dos días de jazz

El Hollywood Bowl Jazz Festival (2301 Highland Ave., Los Angeles) regresa este fin de semana con dos días de música interpretada por algunos de los artistas de este género más celebrados del mundo, entre ellos Jodeci, Andra Day, Cimafunk, Baby Rose, Seun Kuti y Aneesa Strings. Con Arsenio Hall como anfitrión. Sábado y domingo a partir de las 3:30 pm. Boletos desde $42. Informes www.hollywoodbowl.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Exhibiciones de verano

Para este verano, el museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta las exhibiciones Refashioning: CFGNY and Wataru Tominaga y David Medalla: In Conversation with The Cosmos. Refashioning se presentó en Nueva York y es la primera vez que el Hammer hace una exhibición de moda, mientras que la otra muestra es el primer estudio comprensivo en Estados Unidos dedicado al artista filipino David Medalla (1938-2020). Refashioning termina el 4 de agosto y Medalla el 25 de agosto. Entrada gratuita. Informes hammer.ucla.edu.

Foto: Hammer Museum

Salsa en LA Plaza de Cultura y Artes

La serie Verano de Salsa en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) presenta a Rumbankete y Super DJ Robby. Rumbankete es un colectivo de músicos de salsa fundado en 2004 y es considerado una de las orquestas más progresivas de la costa oeste. Sus integrantes son de países como Cuba, Venezuela, Colombia, El Salvador y México y han tocado con Celia Cruz, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Diego El Cigala, Cachao, Gustavo Dudamel y otros. Viernes 6 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: LA Plaza de Cultura y Artes

Sonidos de Nueva Orleans

La Dirty Dozen Brass Band de Nueva Orleans ha estado a la vanguardia del resurgimiento de las bandas de música durante más de cuatro décadas combinando música tradicional de bandas de música de Nueva Orleans con influencias de funk, bebop y R&B. Su contagioso sonido será parte de la serie de conciertos Grand Performances, que tiene lugar en la California Plaza (350 N. Grand Ave., Los Angeles). Sábado 6 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes grandperformances.org.

Música del mundo

Slauson Malone 1 es una presentación de una pieza creada por el artista Jasper Marsalis que explora las posibles intersecciones entre la música popular y el arte de las presentaciones. Actuará en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) como parte de la serie musical Off the 405. Sábado 6 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes getty.edu.