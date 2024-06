Biden sobre condena de su hijo Hunter Biden: “No lo perdonaré”

El presidente Joe Biden fue cuestionado sobre la condena contra su hijo Hunter Biden por el manejo ilegal de armas y afirmó que, además de sentirse orgulloso de él, descarta otorgarle un perdón presidencial.

“En cuanto a la cuestión de la familia, estoy muy orgulloso de mi hijo Hunter. Ha superado la adicción”, dijo el mandatario. “Es uno de los hombres más brillantes y decentes que conozco”.

Biden fue cuestionado durante la conferencia de prensa que realizó junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en el marco del G7, donde expuso también su confianzan en el sistema judicial estadounidense.

“Estoy satisfecho de que no voy a hacer nada… me atengo a la decisión del jurado. Lo haré y no lo perdonaré”, acotó.

El miércoles, Hunter Biden fue hallado culpable por un jurado federal en Wilmington, Delaware, donde enfrentó tres acusaciones por el manejo ilegal de armas, mientras era adicto a las drogas.

El hijo del presidente habría mentido sobre su adicción a las drogas a un vendedor con licencia al comprar un arma, ya que la ley no permite a adictos el manejo de armas.

Debido a esa mentira, el vendedor almacenó tal información en el sistema federal, además de que Hunter tuvo en posesión el arma en forma irregular.

