La FDA está considerando prohibir los alisadores de cabello: por qué

Estudios recientes han confirmado una sospecha de larga data sobre la relación entre el cáncer y los alisadores de cabello usados por mujeres de color. Estos hallazgos han desencadenado una serie de demandas en todo Estados Unidos y han impulsado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) a considerar la prohibición de productos que contengan formaldehído.

El Estudio de Hermanas, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental en 2022, junto con otros estudios, ha proporcionado evidencia científica sólida de un vínculo entre estos productos y diversas enfermedades, lo cual ha ayudado a explicar las disparidades raciales en salud que han desconcertado a los científicos durante décadas.

En el último año y medio, los descubrimientos han provocado una oleada de litigios que involucran a casi 9.000 demandantes a nivel nacional, además de posibles nuevas medidas por parte del gobierno federal. La doctora Tamarra James-Todd, de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, ha sido una figura clave en esta investigación. Ella ha inspirado a otros investigadores, mayoritariamente mujeres negras, a realizar estudios con decenas de miles de participantes en busca de explicaciones a estas disparidades de salud.

Los científicos que participaron en estos estudios compartieron sus experiencias personales con alisadores de cabello, recordando el uso de productos químicos agresivos desde su infancia para alisar su cabello naturalmente rizado. “Sabía que algo andaba mal”, comentó James-Todd al The New York Times. “Lo que me quemaba la cabeza no podía ser seguro”.

Una robusta colección de pruebas científicas ha revelado que las planchas y otros productos para el cabello dirigidos a mujeres negras contienen sustancias químicas disruptoras endocrinas. Estas sustancias están asociadas con la menarquía temprana y numerosos problemas de salud reproductiva, que van desde fibromas uterinos y partos prematuros hasta infertilidad y varios tipos de cáncer, como el de mama, ovario y útero. Estos problemas de salud son notablemente más frecuentes en mujeres negras, incluyendo una forma particularmente agresiva de cáncer de mama que contribuye a una tasa de mortalidad 28% más alta que en mujeres blancas.

El Estudio de Hermanas identificó que las mujeres que usaban alisadores de cabello con frecuencia tenían dos veces y media más probabilidades de desarrollar cáncer de útero en comparación con aquellas que no usaban estos productos. “Estamos en un momento crucial”, señaló James-Todd, destacando la importancia de la investigación sobre las disparidades en salud y la salud de las mujeres de color.

En octubre de 2023, la FDA propuso la prohibición del formaldehído en los alisadores de cabello, aunque aún no ha implementado esta medida. De aprobarse, la prohibición del formaldehído no resolvería el problema de la escasa regulación de la mayoría de los alisadores, muchos de los cuales contienen ingredientes prohibidos en otros países. En Estados Unidos, la FDA prohíbe o restringe solo nueve ingredientes dañinos, y la responsabilidad de garantizar la seguridad del producto recae principalmente en los fabricantes, no en el gobierno.

Los estudios recientes han servido como un llamado de atención sobre los peligros de los productos químicos en los alisadores de cabello. La creciente cantidad de demandas y la posible intervención federal reflejan una mayor conciencia y preocupación por la salud pública, especialmente en las comunidades negras. Los investigadores, activistas y afectados por estos productos están trabajando incansablemente para garantizar que se adopten medidas adecuadas para proteger la salud de las mujeres negras y abordar las disparidades de salud que han persistido durante tanto tiempo.

La doctora James-Todd y otros científicos continúan abogando por una mayor regulación y una investigación más exhaustiva de los productos cosméticos. La esperanza es que, mediante la ciencia y la política, se pueda reducir el impacto negativo de estos productos en la salud de las mujeres negras y mejorar las condiciones de equidad en la salud. La atención a estos problemas es crucial para avanzar hacia una sociedad más justa y saludable, donde todas las personas, independientemente de su raza, tengan acceso a productos seguros y saludables.

