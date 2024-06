Mujer acusada de asesinar a su novio en Florida y poner el cuerpo en una maleta cambiará de abogado por novena vez

Tal parece que a Sarah Boone, acusada del asesinato en segundo grado de su novio, le cuesta trabajo encontrar un abogado que la defienda, pues su última defensora, Patricia Cashman, presentó una moción pidiendo ser retirada del caso.

Esto no resultaría extraño, salvo porque se trata del octavo abogado de la acusada que toma la misma medida. En documentos judiciales, Cashman citó diferencias irreconciliables, incluidas, entre otras, “consideraciones éticas”.

Cashman había representado a Boone en una audiencia el viernes pasado, según informó Court TV. Durante dicha audiencia, Boone le entregó al juez que presidía el caso una carta de 58 páginas quejándose de su abogada, a quien calificó de tener una “actitud engreída”.

“Nunca he conocido a nadie como la señora Cashman”, dijo Boone al juez. “Incluso, se me ocurrió la solución de tener un juez falso en las interacciones con ella para que, con suerte, intentara tratarme de manera apropiada y profesional, lo cual no hace”, agregó.

Por su parte, la abogada explicó lo difícil que fue trabajar con Boone desde que asumió el caso en febrero. “He pasado más de 20 horas repasando sus preguntas, repasando sus listas”, dijo Cashman en el tribunal, según Court TV.

“Cuando trato de informarla sobre las declaraciones que tomé recientemente, ella opta por salir de la reunión”, indicó.

Al igual que ocurrió con Cashman, Boone ha tenido quejas hacia cada uno de sus abogados. Frank Bankowitz, el sexto defensor que la representaba, se retiró de su caso después de que ella lo llamara “fracaso” y “bufón”.

El crimen del que se le acusa

Boone fue acusada de asesinato en segundo grado por la muerte de su novio, Jorge Torres, en febrero de 2020, después de que ella lo metió en una maleta. El crimen ocurrió en la casa de la pareja en el condado de Orange, Florida.

En su declaración, ella le dijo a la policía que ambos bebieron vino y jugaron al escondite cuando ella se desmayó en su cama. Sin embargo, el video supuestamente grabado en el teléfono de Boone parece contar una historia diferente.

En las imágenes se escucha a Boone reír, mientras Torres grita desde el interior de una maleta intentando liberarse.

“¡Por todo lo que me has hecho, estúpido!”, supuestamente grita Boone en el video, informó Fox 35 Orlando. “Eso depende de ti. Oh, eso es lo que siento cuando me engañas”, agregó.

El comportamiento extraño y la animosidad hacia sus abogados designados por el tribunal han hecho retroceder el juicio por asesinato de Boone durante años. Por ahora, el juicio está programado para el 7 de octubre, pero no está claro si se retrasará nuevamente y quién representará a Boone en el futuro.

