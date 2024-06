Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 14 al 16 de junio

La secuela que tardó 10 años en llegar sobre la película de Pixar en las que animó las emociones que sentía una niña: “Inside Out 2”. La historia de Rusty Sabich, un fiscal de Chicago que se convierte en el primer sospechoso del asesinato de su amante, hecha serie y disponible en Apple TV+: “Presumed Innocent”. La segunda parte de la aclamada serie parte de la historia de Game of Thrones: “House of the Dragon 2”. Y La serie más rompedora de los últimos años vuelve con su cuarta temporada con el mundo en peligro: “The Boys 4”.

Inside Out 2

Han tenido que pasar casi 10 años para que llegara hoy a los cines la secuela de “Inside Out”, la película de Pixar que nos sorprendió en 2015 animando las emociones que sentía una niña. Fue todo un éxito con dos nominaciones a los Premios Óscar, donde se llevó la estatuilla a Mejor Película de Animación. Ahora “Inside Out 2” arranca donde nos dejó la primera, con Riley cumpliendo 12 año y entrando en la adolescencia, con los cambios que ésta conlleva. Eso da pie para que a las cinco emociones del primer film (Joy, Sadness, Anger, Fear, Disgust) se le sumen nuevas emociones que surgen en la adolescencia (Anxiety –el nuevo personaje con más peso en el film–, Embarrassment, Envy y Ennui). La película vuelve a transcurrir entre dos mundos: el humano de Riley, sus padres y sus amigas; y el mundo de la mente donde viven las emociones. Y su director, Kelsey Mann, en entrevista a La Opinión nos aseguró que no se utilizó inteligencia artificial en la producción: “Ésta es una película sobre emociones. Debe ser contada por gente que las tiene”.

Presumed Innocent

La historia de Rusty Sabich, un fiscal de Chicago que se convierte en el primer sospechoso del asesinato de su amante, nos dejó una excelente película en 1990 protagonizada por Harrison Ford. Ahora David E. Kelly (“The Lincoln Lawyer”, “Big Little Lies”) y J.J. Abrams (“Star Wars: The Rise of Skywalker”) revisitan la novela de Scott Turow para crear una serie de 8 episodios con Jake Gyllenhall en el papel principal. Los dos primeros episodios ya están en Apple TV+, con un nuevo capítulo cada miércoles.

House of the Dragon, Season 2

Los fanáticos de “Game of Thrones” tienen una cita este domingo (HBO, 9 pm) con el estreno de la segunda temporada de “House of the Dragon”. Un capítulo cada semana, que también estará disponible en Max, de ahora hasta el 4 de agosto. Basada en los libros “Fire & Blood” de George R.R. Martin, la serie nos cuenta la historia de la Casa Targaryen, 200 años antes de los eventos transcurridos en el “Juego de Tronos”. Pero en esta nueva temporada veremos aparecer más familias o “casas”.

The Boys: Season 4

La serie más rompedora de los últimos años vuelve con su cuarta temporada con el mundo en peligro porque Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Casa Blanca y el poderoso Homelander siente que ya no tiene que responder a nadie. Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, no sólo ha perdido al hijo de Becca, sino que es expulsado de The Boys. Los tres primeros episodios ya están en Prime Video, con un capítulo nuevo cada semana hasta el 18 de julio. Aviso: no es para niños.

Bridgerton: Season 3 Part 2

Desde ayer ya están disponibles en Netflix los últimos cuatro episodios de los ocho de la tercera temporada. ¿Se resolverá por fin el romance entre Penelope Featherington y Colin Brisgerton?

