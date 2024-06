Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 7 al 9 de junio

La cinta donde Will Smith y Martin Lawrence regresan por cuarta vez a sus papeles de policías rebeldes de Miami, Mike Lowery y Marcus Burnet, quienes buscarán limpiar la imagen de su ex jefe, el fallecido capitán Conrad Howard: “Bad Boys: Ride or Die”. La serie de 6 episodios que nos presenta una ciudad de Nueva York alternativa a partir de la pérdida de un pendiente de oro con Steve Buscemi, Paul Dano y Emma Stone: “Fantasmas”. Una nueva serie del universo Star Wars con personajes totalmente nuevos y en la época de Alta República, unos cien años antes que el comienzo de la trilogía original de La Guerra de las Galaxias: “The Acolyte”. Y el documental que cuenta la vida y secretos de Rafael Márquez, uno de los futbolistas más importantes de la historia de México: “Rafa Márquez: El Capitán”.

Bad Boys: Ride or Die

Casi 30 años después de la original “Bad Boys” (1995) de Michael Bay, Will Smith y Martin Lawrence regresan por cuarta vez a sus papeles de policías rebeldes de Miami, los tenientes detectives Mike Lowery y Marcus Burnet que habíamos visto por última vez en “Bad Boys for Life” (2020). Y esta vez el humor es aún más protagonista. La trama arranca con una acusación contra el fallecido capitán Conrad Howard, mentor de Mike y Marcus al que se le acusa de corrupción y de haber mantenido vínculos con diferentes carteles de la droga durante su carrera. Pero a nuestros héroes no les encaja esa teoría. Ellos no dudan de la inocencia de su exjefe, de quien reciben videos antiguos tomados justo antes de su muerte, explicando la situación y suplicándoles que limpien su nombre. El film que se estrena hoy en cines cuenta además con la mexicana Paola Núñez, la californiana Vanessa Hudgens y el canadiense Alexander Ludwig, que repiten papeles de la película anterior.

Fantasmas

El creador de “Problemista” y “Los Espookys”, Julio Torres, estrena esta serie de 6 episodios que nos presenta una ciudad de Nueva York alternativa a partir de la pérdida de un pendiente de oro. En la búsqueda del precioso objeto se irá encontrando con variopintos personajes en situaciones tan cómicas como surrealistas. Además de Torres, que escribe y dirige, aparecen Martine Gutiérrez, Tomas Matos y Joe Rumrill junto a cameos de estrellas como Steve Buscemi, Paul Dano o Emma Stone. En HBO y Max.

The Acolyte

Acaba de estrenarse en Disney+ una nueva serie del universo Star Wars con personajes totalmente nuevos y en la época de Alta República, unos cien años antes que el comienzo de la trilogía original de La Guerra de las Galaxias. La historia arranca con una serie de asesinatos, entre ellos el de una experta Jedi, que desata una investigación en la que la principal sospechosa es una antigua alumna Padawan. En el elenco destacan el coreano Lee Jung-jae (protagonista de “Squid Game”) y Carrie-Anne Moss.

Rafa Márquez: El Capitán

Rafael Márquez es uno de los futbolistas más importantes de la historia de México. Este documental cuenta su vida y secretos como nunca antes, desde su infancia en Zamora, Michoacán, hasta la gloria en en el FC Barcelona, pasando por el dolor de dejar su casa por primera vez en busca de su sueño. También explora la muerte de su padre, su mentor y ejemplo, la batalla por limpiar su nombre ante la justicia, y aquel fatídico penal contra Holanda en el Mundial 2014. Ya en Netflix.

Hit Man

Gary Johnson (Glen Powell) es un tímido profesor universitario… y también un agente encubierto que se hace pasar por sicario para ayudar a la Policía. Pero cuando le surge una cliente diferente (Adria Arjona) que quiere matar a su marido, comenzará a saltarse las reglas. Ya en Netflix.

