Rafael Nadal no tendrá participación en Wimbledon de este año

Finalmente, el legendario tenista español, Rafael Nadal, no estará participando en Wimbledon 2024, el tercer Grand Slam en lo que va de temporada. Coincidiendo con el anuncio realizado por la Real Federación Española de Tenis de los tenistas que representarán a España en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, ha sido David Ferrer, capitán del combinado nacional español, quien ha hecho oficial que Nadal no estará presente en el Centre Court. Aparentemente su decisión va netamente apegada a concentrarse y prepararse al 100% para la cita olímpica.

RAFA NADAL 🇪🇸 no jugará #Wimbledon



Era de esperar y así lo ha confirmado David Ferrer.



El balear se centra en los juegos, donde espera llegar a un nivel alto para luchar por las medallas. pic.twitter.com/MShC6ulmFj — Ignasi Rosell (@ignasirosell_) June 12, 2024

Nadal sí estará en París 2024

La Real Federación Española de Tenis ha hecho oficial que Rafael Nadal y Carlos Alcaraz serán una de las parejas que estarán representando a España en los venideros Juegos Olímpicos de París 2024. La otra pareja estará conformada por Granoller y Pablo Carreño. Hay que mencionar que el originario de Murcia y Nadal serán los encargados, además, de disputar el cuadro individual, acompañados de Alejandro Davidovich, quien se encuentra clasificado en el puesto 32 del ranking de la ATP en la actualidad, y Pablo Carreño, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, y quien consigue decir presente en París 2024 haciendo uso del ranking protegido que posee (número 18).

Este mismo privilegio es al que se acoge Nadal, quien su condición de ser el clasificado número 215 del mundo no le daba plaza olímpica, pero utilizará el ranking protegido (número 9).

Recuperación de sensaciones en Roland Garros

La aventura de Rafael Nadal en Roland Garros si bien fue corta, fue, además, bastante intensa y le permitió al tenista español poder recuperar sensaciones de que todavía tiene con que competir a un alto nivel. Nadal solamente pudo disputar el primer encuentro ante Alexander Zverev, en el que se vio superado. El español ya tenía en mente que este pudo haber sido su último campeonato del Roland Garros en su carrera: “Como dije, hay muchas posibilidades de que este sea mi último Roland Garros, pero si tengo que decir al cien por cien que es el último, lo siento, pero no lo haré; no puedo predecir qué va a pasar. No quiero cerrar la puerta al cien por cien”.

El gran partido que tuvo en frente del tenista Alemán fue lo que necesitaba Nadal para recuperar la confianza en sí mismo, aunque en la etapa actual de su carrera es un hecho que el español estará tomando decisiones mucho más racionales a emocionales y Wimbledon es prueba de ello, ya que declina este campeonato para asistir a los Juegos Olímpicos de París.

¡RAFAEL NADAL JUGARÁ LOS JUEGOS OLÍMPICOS!



🎾🇪🇸 David Ferrer confirmó la presencia de Rafa en #París2024 en un equipo integrado por Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers



🔝 Además, el manacorí hará pareja con el reciente campeón de… pic.twitter.com/oEs59IqjAP — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2024

“Es difícil hacer la transición a la hierba teniendo los Juegos Olímpicos justo después. Tengo que analizar, pero no creo que sea lo más inteligente para mí después de todo lo que ha sufrido mi cuerpo”, aseguraba tras el encuentro ante Zverev, sin saber con certeza qué haría respecto al Slam británico. Ahora, Nadal ya ha tomado la decisión: se centrará en la cita olímpica e intentará por todos los medios conseguir la medalla de oro.

