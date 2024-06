Se le salieron las lágrimas: “Chucky” Lozano rompió en llanto durante su presentación como jugador de San Diego FC

Este jueves por fin fue presentado Hirving Lozano como nuevo jugador del San Diego FC, equipo que debutará en la MLS en la temporada 2025, y la ceremonia fue muy emotiva para el jugador, tanto que hubo un momento en el que se le escaparon algunas lágrimas.

Durante los primeros momentos de la conferencia de prensa, ya con “Chucky” en el estrado, mientras se escuchaba la semblanza del jugador fichado por el club de California, repentinamente el delantero mexicano derramó lágrimas que al instante se limpió con las manos.

La razón fue que el jugador se sintió conmovido por un video que le preparó la directiva, en el que repasaron momentos importantes de su carrera a manera de semblanza y, en particular cuando se habló de su paso por Pachuca, algo que le removió recuerdos y sentimientos, debido a que estaba presente en la ceremonia Enrique “Ojitos” Meza, ex director técnico de Pachuca, quien lo debutó en el 2014 y le ayudó para catapultarse a Europa.

“El ‘Profe’ Meza es como un padre para mí”, explicó poco después a la prensa que asistió al evento en el Snapdragon Stadium.

“Tengo una relación superbonita con él. Siempre me ha seguido, trato de tener mucha comunicación con él. Todos los días me da un consejo diferente. Yo le tengo mucho cariño. Siempre me apoyó desde el inicio y tengo muchos recuerdos bonitos con él”. Ahondó, al tiempo que se le quebraba la voz y estaban a punto de salirle las lágrimas nuevamente.

Como ejemplo, recordó que durante su partido debut contra las Águilas, en el Clausura 2014, le ayudó a vencer los nervios antes de su ingreso a la cancha y marcó de último minuto el solitario gol que le dio el triunfo a los Tuzos.

“En el partido contra América, antes de entrar me dice: ‘chamaco, tú no te preocupes, tú juega como vienes jugando, olvídate de alrededor del estadio y tú juega como sabes’. Y ya, entré y fue historia”, relató.

El fichaje por San Diego FC

En la conferencia de prensa, se reveló que el delantero mexicano firmó un contrato por 4 años y, aunque debutará junto con el equipo en el 2025, estará ligado al club hasta finales del 2028.

Lozano utilizará el dorsal número 11. Sobre sus planes a futuro, el jugador azteca reveló que le encantaría terminar su carrera profesional en San Diego FC.

“Es una liga importante. Para mí sería fenomenal pasar el resto de mi carrera aquí. Después, el tiempo lo dirá”, aseveró.

Sobre su misión en el San Diego FC, el jugador no prometió nada más que dar su máximo esfuerzo para ayudar al equipo a llegar a lo más alto.

“Vengo a poner mi granito de arena, para que sea importante en la MLS y, por qué no, en el mundo. Es un proyecto súper importante, que pocos clubes tienen y, bueno, tratar de ayudar a los jóvenes”, comentó.

Cuando se le cuestionó si le costó trabajo dejar Europa para sumarse a la MLS, el artillero respondió que no, porque lo convenció el gran proyecto que tiene el equipo y la idea de empezar juntos un nuevo equipo.

“No fue difícil dejar Europa. El proyecto de San Diego FC me motivó mucho, es una gran oportunidad empezar de cero con un club. Estoy muy feliz, estar en esta posición es un gran privilegio. La gente que está alrededor del club, presidente, directivos; para mí tienen la mentalidad positiva, de crecer y es muy importante para empezar un club”, acotó.

La cercanía geográfica momentánea con la selección de México

Finalmente, sobre su ausencia con la selección mexicana, que curiosamente tiene su sede de entrenamiento para la Copa América en la ciudad de San Diego, se limitó a desearle lo mejor.

“La selección sí me enteré de que estaba aquí en San Diego. Son decisiones que no están en mis manos, pero como siempre he dicho: yo les deseo lo mejor y espero que empiecen de la mejor manera esta Copa América”, concluyó.

