Tensión en los fogones: Dos participantes de ‘Top Chef VIP 3’ se enfrentan, ¿qué pasó?

La tensión continúa aumentando en ‘Top Chef VIP 3’ y esta vez entre dos participantes: Pancho Uresti y El Niño Prodigio.

Aunque, al principio no parecía una discusión porque se estaban riendo, todo se transformó cuando El Niño Prodigio llamó gordo a Pancho Uresti y a este no le gustó la manera en la que se lo dijo:

“Está tan gorda, hazte una cirugía porque estás gorda, tienes unos chichos del lado terrible”, expresó el astrólogo.

Ante esto, el mexicano respondió de forma tajante delante de sus compañeros, entre ellos Carolina Tejera y Rosie Rivera, “Como pueden ver, él ya pasó la línea, una cosa es la llevadera y otra la falta de respeto”, dijo.

Además de eso, el cantante expresó que en su adolescencia lidió con problema de peso y obesidad.

“Ya estás insultando el físico… Te aguantas conmigo”, añadió.

Todos estos comentarios se originaron, después de que Pancho se refiriera a la edad de Niño Prodigio. “Si voy a llegar así, prefiero que me atropelle un tren”, alegó.

¿Niño Prodigio quiere abandonar la competencia?

Toda esta tensión y la mala reacción de Pancho Uresti hizo estragos en el Niño Prodigio, quien lloró delante de Rosie Rivera y le confesó que tenía deseos de abandonar la competencia.

Después de lo sucedido, la hermana de Jenni Rivera comentó: “Se hizo un comentario muy feo, no voy a decir quién… A la persona a la que se lo dijo, la quiero mucho, no era hacia mí, pero me dolió”.

Sobre lo sucedido, el astrólogo manifestó: “Yo me quiero ir a mi casa, yo voy a dejar el show… Me sentí mal”.

Ante lo sucedido, la empresaria expresó: “Nunca lo he visto llorar así, a ningún ser humano, no entiendo por qué tanto, pero a la vez siento mucha compasión”.

‘Top Chef VIP 3’ inició el 21 de mayo, después de que terminara la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos 4’. El reality show sigue a los famosos, mientras se enfrentan a retos culinarios.

Hasta el momento, seis famosos han sido eliminados de la competencia:

Daniela Castro

Mariana Botas

Ivanna Jiménez

Danka Castro

Alejandro López

Diana Reyes

Sin embargo, el primer famoso que dejó la competencia fue Mark Tacher. El famoso abandonó la competencia por diferencias irreconciliables con la productora, de acuerdo a lo reseñado por El Diario de New York.

