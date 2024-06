Corte Suprema rechaza petición de inmigrantes sobre imprecisiones en notificación para deportación

La Corte Suprema rechazó la impugnación de tres inmigrantes que acusaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de no precisar información sobre sus audiencias en un tribunal, donde enfrentarían decisión sobre la deportación.

El fallo de la Corte Suprema de 5-4, bajo una opinión del juez Samuel Alito, es un respaldo a las autoridades migratorias, aunque en sus documentos de Aviso de comparecencia (NTA, en inglés) no precisen fecha y hora exactas de la comparecencia del inmigrante.

“Debido a que cada uno de los extranjeros en este caso recibió una notificación adecuada […] para las audiencias a las que faltaron y en las cuales se ordenó su expulsión, no pueden solicitar la rescisión de sus órdenes de expulsión in absentia sobre la base de defectos aviso bajo”, determinó el juez Alito.

La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que el fallo era un apoyo a la práctica del DHS y sus agencias de no proporcionar la fecha y hora exactas de una audiencia de deportación.

“Lo relevante aquí es que el Gobierno debió haber proporcionado a los no ciudadanos formularios de notificación específicos que contengan información específica”, considera la opinión de la jueza Jackson. “Un no ciudadano a quien se le ha ordenado la deportación in absentia, pero no ha recibido la notificación requerida, puede solicitar que se reabran los procedimientos de deportación y se rescinda su orden de deportación”.

Los demandantes del caso Campos-Chaves v. Garland señalaron que la falta de precisión sobre datos esenciales para las audiencias complicaba su defensa ante un juez migratorio.

Para el Máximo Tribunal los no ciudadanos recibieron notificación adecuada de las audiencias de deportación a las que no acudieron y en las que se les ordenó su deportación, por lo cual no podían solicitar la rescisión de sus órdenes de deportación por notificación defectuosa.

El juez Alito indicó en su opinión que el Gobierno debe enviar una NTA inicial y luego una actualización en caso de cambios, como “un aplazamiento”, pero si el inmigrante no se presenta entonces puede ser procesado para su expulsión, si la autoridad migratoria demuestra que envió la notificación.

“Debido a que cada uno de los extranjeros en estos casos recibió una notificación adecuada […] de las audiencias a las que faltaron y en las que se ordenó su expulsión, no pueden solicitar la rescisión de sus órdenes de expulsión in absentia sobre la base de una notificación defectuosa”, escribió el juez Alito.

Dos casos ante el tribunal

Fueron tres los casos que lideraron esta impugnación ante el Máximo Tribunal, por decisiones en cortes de apelaciones, la del Quinto Circuito y la del Noveno Circuito.

Uno de los casos fue Moris Esmelis Campos-Chaves fue uno de los peticionarios, originario de El Salvador, quien ingresó en forma irregular a EE.UU. en 2005 en Laredo, Texas.

Durante la primera etapa del proceso de deportación, el Gobierno envió un NTA con fecha y hora “por determinar”, pero afirma que después envió otras notificaciones para el 20 de septiembre de 2005, cita a la cual el inmigrante no acudió, alegando que no recibió la cita en forma correcta.

Otro caso fue Varinder Singh, originario de India, quien ingresó a los Estados Unidos en 2016 saltando una valla cerca de Calexico, California.

Singh habría recibido una NTA similar a la de Campos-Chaves con datos “por determinar”, pero aproximadamente dos años después, en octubre de 2018, el tribunal de inmigración envió un aviso de audiencia reprogramando la audiencia para el 26 de noviembre de 2018.

Las autoridades reclaman que enviaron otra notificación, pero Singh no acudió a la cita, por lo que el juez procesó su deportación. El inmigrante acusa que no recibió una NTA precisa.