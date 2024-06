Fani Willis afirma ser “atacada y sobresexualizada” por haber intentado castigar a Donald Trump

La fiscal de distrito del condado de Fulton está convencida de estar siendo “atacada y sobresexualizada” debido a que intentó que Donald Trump fuera sancionado por sus intentos de anular las elecciones presidenciales llevadas a cabo en Georgia, en 2020.

Durante un discurso emitido en una iglesia en Atlanta, la californiana de 53 años, quien perdió gran parte de su prestigio luego de que salió a flote la relación amorosa que sostenía con Nathan Wade, fiscal a quien exigió le contrataran en su equipo para llevar a cabo la investigación en contra de Donald Trump, asegura sufrir una persecución por ser mujer y además afroamericana.

“Vivo la experiencia de una mujer negra que es atacada y sobresexualizada. Estoy tan cansada de escuchar a estos idiotas decir mi nombre como ‘Fanny’ en una forma de intentar humillarme porque, como los tontos niños de la escuela, el nombre les recuerda el trasero de una mujer”, señaló en referencia a los comentarios despectivos sobre su nombre realizados por Donald Trump durante un mitin de campaña efectuado en Ohio, en marzo.

Por algunos meses, Fani Willis puso en predicamentos a Donald Trump, pero después salió a flote su escándalo amoroso y gran parte de su trabajo se fue por la borda. (Crédito: Brynn Anderson / AP)

Lo controversial del asunto, es que el amorío sostenido por Fani Willis con su fiscal terminó afectando al juicio programado en contra del expresidente, al grado de que no existe una fecha para celebrarlo.

Sin embargo, la eso parece no afectarle a la experta en Jurisprudencia, quien afirma continuará trabajando con el objetivo de que en algún momento se logre sancionar a quienes violan la ley.

“Lo que estoy aquí para decirles es que no se preocupen por los insultos hacia mí. Estoy demasiado ocupada trabajando 15 horas al día tratando de usar cada talento que Dios me dio para cumplir el propósito que Dios me marco”, enfatizó.

En su discurso, Fani Willis también arremetió en contra del republicano Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, quien también apoya a Donald Trump.

“Tenemos políticos que no dedican tiempo a cumplir el propósito que eligieron. De hecho, tenemos un payaso en Washington DC que fue elegido con el propósito de hacer que su comunidad sea más segura y aprobar leyes, pero ha estado ahí durante 17 años y no aprobó ninguna ley”, enfatizó.

