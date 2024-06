Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de junio de 2024

Piscis

Te manejaras en un tono un poco agresivo lo que resta de la semana por ciertas cuestiones de las cuales te vas enterar, no pretendas cambiar la manera de ser de las personas y acéptalas tal como son al final ancina las conociste. Negocio de venta de alimentos te vendría perfecto para mejorar al 100 tu economía. Trata de cuidar más tu parte sentimental y no metas las manos al fuego por alguien que no lo haría por ti. Viaje se comenzará a planear, posibilidad de encamarte con amistad, aguas porque vas a salir afectado o afectada. Aguas con relaciones a distancia, recuerda que no son lo tuyo, y si estás dispuesto o dispuesta a soportar el tiempo que tenga que pasar para volver a verse pues adelante, sino ni te enredes en eso o de lo contrario vas a salir bien lastimado o lastimada. Es momento de que vayas tras tus sueños, metas y anhelos, si tu no lo haces nadie más lo va hacer por ti, vienen días muy intensos en los cuales podrías fallarle a una persona que constituye mucho para ti. Recibirás noticias y chismes de algo que te pondrá a pensar mucho, no te preocupes por problemas que ni son tuyos.

Acuario

Se viene una ola de revelaciones familiares, te sorprenderás con muchos secretos que saldrán a la luz en fechas próximas. Viene un dinerito extra pa el gasto y una fiesta o convivencia con amistades, si ya te ha bufado mucho esa persona deja de andar de arrastrado o arrastrada y atiende tu vida, pon mucha atención a tus sueños que te mostraran las respuestas a esas dudas que has tenido acerca de tu futuro y pareja. No confundas tus sentimientos y ponlos de una vez en claro, si esa relación ya no te llena el tanque como hace meses next, el tiempo no se debe de desperdiciar en quien no lo valora. Si tienes pareja trata de ser mas tierno o tierna y no actúes con tanta frialdad o de lo contrario tu pareja buscará un mejor cariño, si no tienes perro que te ladre, es porque no has querido, nacerá el sentimiento de una amistad por ti, ponte bien buzo o buza que es de tu círculo de amistades. Te vienen cambios en lo laboral y en la suerte, andarás super bien en esos aspectos pero tampoco te confíes mucho de esa suerte pues podrías cometer grandes errores y gastar en cosas innecesarias que al final de mes te van a dejar con ciertas necesidades económicas.

Capricornio

Ya déjate de tonterías y muéstrale al mundo de qué estas hecho, la vida te brinda nuevas oportunidades muy buenas para ser alguien en la vida y consolidar sueños, estas en una etapa que podrías lograr lo que te propusieras. Ten cuidado en ese aspecto o te estarás exponiendo a perder una amistad o romper una relación. Te vienen excelentes noticias en muchas áreas de tu vida sobre todo en el área de los negocios. Si estas soltero o soltera es momento de brillar, salte y dale vuelo y que te valga todo, no pierdas más tu tiempo en tonterías, disfruta lo que la vida te pone en tu camino. No permitas que tu lengua suelta afecte a quien de verdad quieres y que tengan que pagar justos por pecadores. Te viene un fin de semana muy perro en la que te tocara renovarte y ponerte las pilas para poder salir adelante, problemas en tu relación amorosa, es momento de poner las cartas sobre la mesa y tomar las decisiones adecuadas para ya no caer en los mismos juegos y tonterías de siempre. Cuídate de un robo o pérdida de objeto o dinero. Momentos importantes llegarán a tu vida y una noticia familiar te hará muy feliz o te dará esa paz que requieres y necesitas para recuperar tu estabilidad emocional.

Sagitario

No le huevonees tanto a tus cosas ni esperes que estas te caigan del cielo, tienes que ponerte las pilas para ir tras lo que quieres, sea lo que sea. No te adelantes a los hechos ni creas todo lo que llega a tus oídos podrías estar juzgando mal a una persona solo por comentarios que has escuchado, aprende a conocer más a las personas antes de juzgarlas. El amor se ha convertido para ti en algo inalcanzable e inestable pues ya hasta dudas de su existencia, te ha tocado pura miércoles de ceniza en el amor y por lo tanto tu corazón ha estado demasiado expuesto y ha sido lastimado, ya ni sientes nomas ves venir el golpe, lo recibes y quien sigue, has caído en un ciclo muy desgastante que no debería de seguir sucediendo. Tu carácter inestable podría hacerte cometer un gran error y herir con tus palabras a alguien de tu familia, no lo permitas y ponte las pilas. Una persona de piel blanca te va meter en problemas, no confíes tanto pues si tienes pareja te va enrredar al punto de que se arme el pleito con tu pior es nada. Momentos increíbles se vienen a tu vida pues comenzarás a quererte un chorro y valorarte y sobre todo darte cuenta quien no merece tener tu compañía o tu amistad.

Libra

No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales, aprende a poner en su lugar con la simple palabra a esas personas liosas sino les parece quien eres o lo que haces que vayan a incomodar a la gestora de sus días. Te viene la oportunidad de emprender negocio con un familiar el cual se ve muy bien económicamente y rendirá sus frutos sin embargo tu falta de entusiasmo podría hacer caer un poco el negocio. No cargues con karmas pasados y cierra cualquier puerta o ciclo que haya quedado abierto, para que des entrada a tu vida a nuevas oportunidades. Es importante que pongas atención a las señales que se te presentarán en estos días pues te dirán que camino elegir con una propuesta que te va llegar. Aprende a que se te resvalen las criticas y valora la opinión que tu tienes sobre ti. Persona piel morena te va a complicar ciertos planes. Un sueño premonitorio está por suceder. Cuídate de traiciones por parte de familiares pues hay familiares lejanos que no te ven con buenos ojos ni a ti ni a tu familia, no te metas en problemas y tu dedícate a lo tuyo y no respondas a lo que escuches pues solo te expondrás a discusiones de nunca acabar y sin sentido.

Virgo

No te menosprecies ni bajes tu precio por nadie pues quien te quiera luchará por ti sin poner condiciones. Fin de semana muy perro, hay muchos cambios en puerta, va a cambiar la rutina a la que ya estabas bien acostumbrado do acostumbrada, vienen movimientos sentimentales que te van a desconcertar mucho. Ya es tiempo de que madures y veas las cosas como son y sin disfraces, tienes todo para estar bien y ser feliz pero te la has pasado haciéndote daño por cosas del pasado y por comentarios tontos de gente sin qué hacer, recuerda que cuando alguien no tiene nada que hacer y no cumple sus sueños suele destruir y fregar los sueños de los demás, así que no permitas que te embarren en su lodo. Un nuevo amor ya sea Piscis, Escorpión o Cáncer podría asomar sus narices en próximas fechas, llegará mediante un asunto de negocios o amistades, dale entrada a tu vida y ya no dudes más de el amor. Cuídate de dolores estomacales, estarán a la orden del día. Podrías sentir necesidad de buscar a alguien de tu pasado si es así que sea solo pa despedirte y mandarlo al aparato reproductor masculino.

Leo

Es posible que en estos días te sientas un poco triste, hay muchos planes en tu vida que han quedado inconclusos, ya no sabes qué camino seguir para lograr tu felicidad, recuerda que tienes que encontrarte a ti mismo o misma antes de querer encontrar a una persona que te complemente. La vida te llenará de situaciones que te harán crecer y darte cuenta quien no es bueno o buena para tu vida. En lo laboral se ve un excelente terreno y la posibilidad de salir adelante en muchas cuestiones. No es momento de mendigar cariño ni amor por nadie sino de centrarte en ti y en lo que en realidad vale la pena. Aprende a mandar a la fregada el pasado y dejarlo ir porque mientras no lo hagas seguirás igual de solo o sola aferrándote a algo que ya no te pertenece e incluso ya no existe. Si tienes pareja va a cambiar mucho su manera de ser contigo y esto posiblemente se deba a que hay una persona que le ha movido el tapete en este tiempo. Vas a salir de una situación muy perra que tiene que ver con una amistad o familiars por conflictos y discusiones que han existido en los últimos días. No te des tantos aires de ingenuo o ingenua porque no a todos atrae esa bandera con la que andas por la vida, pues bien sabemos que eres comelon o comelona de lo que viene siendo la caricia.

Cancer

Ten presente que nadie en esta vida merece que estés al 100 con él o ella al menos que sean tus padres así que no permitas que nadie te exija más tiempo y menos cuando ellos no dan nada a cambio. Muchos cambios laborales para tu beneficio. Un sueño te enseñará por quien si y por quien no debes meter las manos al fuego. Es posible que en estos días recuerdes a una vieja amistad que ya no está contigo, date la oportunidad de buscarle y saber de él o ella, si hubo algún problema la vida misma pondrá todo para que se solucionen las cosas. Ten cuidado con tu lengua suelta, asegúrate de tener la cola más corta que lo largo que tu lengua o podrías cometer indiscreción y voltearte la tortilla. Deja que cada persona se haga responsable de sus actos, te gusta ser el centro de atención y resolverles sus problemas olvidándote de los tuyos. Amores de una noche y posibilidad de resolver situaciones que tienen que ver con pleitos ya sea con pareja o amistades. Viene un cambio el cual traerá contigo mejoras económicas, pero quizás un cambio de ciudad. Cuidado con accidentes y con persona del pasado que retorna con intenciones amorosas.

Géminis

Nunca permitas abusos ni faltas hacia tu persona pues si lo haces acostúmbrate porque siempre será de esa manera. Aprende a soltar todo eso que te hace daño y no te deja avanzar, date la oportunidad de ir a lo seguro y de buscar siempre nuevas metas para seguir trabajando y creciendo en todos los aspectos posibles. Inicias la planeación de un viaje. Amor de una noche podría presentarse. Ya no te dejes manipular por nadie, ponte las pilas y comienza con ese proyecto que siempre quedó inconcluso. Vienen días muy buenos en los cuales comenzarás a agarrarle el hilo a muchas cuestiones que te preocupaban. Hay posibilidades de un viaje el cual se hará en no más de 2 semanas. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar. No te justifiques de tus errores ni permitas que las personas quieran dañar tu paz y tu estabilidad. Deja que el mundo se haga garras con sus problemas, sino has sabido resolver los tuyos porque querer resolver el de los demás. Cuidado con lo que quieres pues podrías estar deseando algo que no es bueno para tu vida y que solo te va a dañar más de la cuenta. Inicias ciclo cargado de amor y buenas cosas, recuerda quien eres, lo que vales y hacia dónde vas en estos momentos.

Tauro

No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Es momento que veas quien eres y lo que te ha costado llegar hasta donde estas, no te pongas de oferta ni te des a cualquiera, vales mucho y quien te quiera deberá trabajar para obtenerte. Grandes oportunidades para ti, pero debes ya no flojear tanto, cada proyecto que traigas en mente puede hacerse realidad siempre y cuando así lo desees, no pagues con la misma moneda los golpes que te dan, recuerdo de qué este hecho, no vale la pena bajarte al suelo y ser como los demás. Es momento de poner ese negocio que tanto quieres pues viene una racha muy buena en tu vida llena de crecimiento en el área de los dineros, estas en buenos tiempos para consolida un shingo de cosas. No dejes que las personas te manipulen y logren el objetivo de dañarte la existencia, es posible que recibas noticias de un trabajo que habías estado esperando desde hace ya algún tiempo.

Escorpión

No es buen momento para el amor así que si andas de romance bájale dos rayas a eso. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás Sino cuidadas tu entorno y lo que te rodea podrías tener ciertas perdidas no solo de personas sino también de cosas y dinero. Es momento de despabilarte y pensar mejor en lo que quieres y deseas de tu vida, comenzarás a ver respuestas que habías estado esperando y un cambio inesperado en actitud en tu pareja en caso de tener. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio porque podrías presentar ciertos problemas de salud en poco tiempo. Aprende a darte cuenta quien vale la pena en tu vida quien no debería seguir. Cuidado con manipulaciones dentro de la familia y con embarazos no deseados. Recuerda de qué estás hecho y ve por ese sueño que habías idealizado desde hace muchos años, ya no esperes que quienes te rodean te den luz verde para hacerlos realidad. Recibirás un mensaje o llamada que te va a tener algo incómodo o incomoda en las próximas semanas.

Aries

No te dejes llevar por chismes en la familia los cuales van estar a la orden del día y pudieran meterte en problemas. Ten mucho cuidado con lo que estás pensando porque se están haciendo realidad muchas cosas, en el amor vienen cambios buenos pues comenzarás a sentir mucha atracción por una persona que posiblemente hasta sea de tu mismo signo. Es momento que pongas los pies en la tierra y no pierdas esa humildad que te caracteriza y te hace distinto a las demás personas. Muchas oportunidades de crecimiento, pero deberás de echarle todos los kilos, haz la flojera a un lado que ya no es momento de eso. Vienen días mejores en cuestión de los dineros pero debes de ser inteligente para no gastar en cosas que no tienes. Cuidado con amores prohibidos los cuales pudieran aparecer en cualquier momento y con ellos muchos cambios en tu vida y en tu estado de ánimo. No es momento de mendigar cariño y amor por nadie así que date tu valor. Cuidado con cambios en tu economía los cuales pudieran afectarte más de lo que te imaginas. No permitas que amores del pasado retornen a tu vida porque solo traerán angustia. Es momento de aprender de tus errores para no volver a cometer los mismos errores de siempre, aprende a soltar y dejar ir.