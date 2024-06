Virus de la gripe aviar sobrevive a proceso de pasteurización en la leche

Un reciente estudio realizado por científicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y publicado en The New England Journal of Medicine, ha revelado que una “cantidad pequeña pero detectable” del virus de la gripe aviar H5N1 puede sobrevivir a ciertos métodos comunes de pasteurización de la leche.

Los resultados basados en experimentos de laboratorio, han suscitado preocupaciones aunque no sugieren que la leche pasteurizada que se vende en tiendas contenga el virus H5N1 infeccioso.

La investigación se llevó a cabo en un contexto de un brote sin precedentes de gripe aviar H5N1 que ha afectado a rebaños de ganado lechero en Estados Unidos. Hasta la fecha, se han detectado infecciones en granjas lecheras de al menos doce estados, con la mayoría de los casos positivos provenientes de muestras de leche cruda contaminadas con el virus.

En respuesta, las autoridades han instado a limitar la venta de leche cruda para prevenir la propagación del virus y han advertido a los consumidores sobre los riesgos de consumir leche sin pasteurizar.

Un portavoz de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) destacó que el estudio reflejaba condiciones experimentales y no debería utilizarse para sacar conclusiones sobre la seguridad del suministro de leche en Estados Unidos.

En el procesamiento comercial de lácteos, es probable que la leche de vacas infectadas se mezcle con la de vacas sanas, diluyendo el virus y disminuyendo la probabilidad de que sobreviva en cantidades significativas. Además, los procedimientos técnicos de pasteurización y otros tratamientos adicionales aplicados en la industria reducen aún más el riesgo.

La pasteurización, que implica calentar la leche a altas temperaturas durante un tiempo determinado para eliminar contaminantes, es un proceso ampliamente utilizado en la industria láctea. Estudios anteriores de la FDA, que incluyeron 297 muestras de productos lácteos minoristas como leche y yogur, no encontraron ningún virus infeccioso. Solo se detectaron fragmentos inofensivos del virus que habían sobrevivido a la pasteurización.

Vincent Munster, jefe de la unidad de ecología de virus del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, explicó que el estudio se realizó bajo condiciones de laboratorio controladas y que la pasteurización mecánica en granjas lecheras probablemente sería más efectiva. Munster y su equipo en Montana han estudiado durante años la capacidad de los virus para mantenerse infecciosos en diversas condiciones, incluyendo la pasteurización de patógenos en la leche.

El estudio evaluó dos métodos de pasteurización utilizando leche con concentraciones de H5N1 similares a las observadas en vacas altamente infecciosas. En el primer método, que implicaba calentar la leche a 72 grados Celsius durante 15 segundos, se encontró que aún quedaban pequeñas cantidades de virus infeccioso. Sin embargo, Munster aclaró que las cantidades eran mínimas en comparación con la dosis inicial del virus.

El segundo método de pasteurización, que calentaba la leche a 63 grados Celsius durante media hora, resultó ser más efectivo. En este caso, el virus infeccioso se volvió indetectable en cuestión de minutos, mucho antes de que se completara el proceso de pasteurización.

Un portavoz de la FDA indicó que los procesos actuales de pasteurización utilizados por las compañías lácteas estadounidenses son efectivos para eliminar el H5N1. Muchas empresas ya utilizan temperaturas superiores a los estándares mínimos, lo que asegura una mayor eliminación del virus.

Aunque la FDA no ha publicado aún los resultados de su propio estudio sobre la pasteurización de leche cruda para el H5N1, la agencia reafirmó la seguridad del suministro comercial de leche basándose en la evidencia disponible. La FDA ha señalado que compartirán los resultados de sus investigaciones en el futuro cercano para validar las condiciones de procesamiento en instalaciones comerciales.

Sigue leyendo: