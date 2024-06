Cómo saber elegir a un agente de seguros confiable en EE.UU.

Cuando alguno de nosotros contrata cualquier tipo de seguro, sea de auto, de vivienda, médico o de vida, no asimilamos la importancia que esto tiene para la seguridad de nuestros activos y, no menor, de nuestra propia existencia. Un agente de seguros no debe ser solo una persona que nos atiende y nos trata de convencer de contratar el seguro que nos quiere vender, debe ser alguien que demuestre que se preocupa por nuestros intereses y no los suyos. De ahí que sea importante saber cómo elegirlo.

Un agente de seguros confiable debe ser alguien que, además de saber lo que quieres, también tiene claro lo que necesitas, que es algo muy distinto. Lo mencionamos de esta forma, porque un seguro no adecuado puede convertirse en una pesadilla e incluso tu debacle financiera, ya sea por pagar más primas de lo necesario o por no adquirir la cobertura adecuada.

Por todo este tipo de razones, te damos una perspectiva de lo que debes verificar de cualquier agente de seguros antes de poner tus activos y tu vida en sus manos:

1. Verifica el estado de la licencia del agente de seguros

Cada estado tiene pautas para el proceso de obtención de licencia por el que debe pasar una persona antes de convertirse en un agente calificado. Asimismo, los departamentos estatales de seguros tienen un sitio web en el que puedes ingresar el nombre del agente de tu interés y obtendrás el historial del titular de la licencia. Entre los datos relevantes que podrás conseguir verás si tienen alguna amonestación registrada, avisos de incumplimiento, multas o restricciones en su licencia.

2. La licencia de tu agente debe superar la licencia básica

Como dijimos, cada agente debe cumplir con ciertos requisitos para estar calificados. Eso es como tener a un joven que estudia para ser doctor y ya. Sin embargo, así como pasa con los médicos, quiénes para superarse a sí mismos pueden optar por una especialidad, lo mismo ocurre con los agentes de seguro. Existen designaciones para una persona que desea dedicar tiempo para hacer un esfuerzo adicional. Si bien no podríamos hablar de una especialización como en medicina, si hablamos de personas que demostraron querer ir más allá, aprender más. Eso nos habla de personas que no son conformistas y que siempre tendrán una visión superior a la de un agente básico.

3. Descubre su experiencia

No tenemos nada en contra de los agentes novatos, los principiantes son necesarios para que cualquier industria crezca y se desarrolle. Para mejorar, todos debemos equivocarnos, en eso se basa la experiencia. Sin embargo, en su largo camino al aprendizaje profesional, estoy seguro de que a nadie de nosotros nos gustaría ser el conejillo de indias. De ahí que, entre más experiencia tenga tu agente, más fácil será para ti conseguir el seguro correcto.

4. Revisa para cuáles compañías de seguros puede trabajar

Dentro de tu verificación de datos, debes confirmar para qué compañías puede ofrecer los servicios. Si no reconoce una sola compañía de seguros que representa, eso es una señal de alerta. Las mejores aseguradoras son exigentes en sus cualificaciones laborales. Cuando una representación no cumple con sus expectativas de calidad, ¿por qué tendría que pasar las tuyas?

5. Pregúntale cuánto tiempo lleva su cliente promedio con él

Tú eres el cliente, y aunque para satisfacer tus necesidades el agente deberá hacer una serie de preguntas para conocerlas, tú puedes descubrir su confiabilidad con una sola pregunta: ¿cuánto tiempo lleva el cliente promedio contigo? Si no están dispuestos a decírtelo o su respuesta es vaga, es motivo de preocupación. Lo que en el argot se llama como “los números de retención” son como medallas o trofeos que cualquier agente querrá presumir. Cuando esto números son altos, significa que los clientes que acuden con ellos se mantienen.

También te puede interesar: