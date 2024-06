Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de junio de 2024

Piscis

No des pie a más equivocaciones en tu vida, viene un fin de semana muy fuerte en la cual comenzarás a ver la realidad de muchas situaciones que antes te habías negado a aceptar, no permitas que nuevos amores te roben tu paz y tu tranquilidad, vienen días llenos de amor y sorpresas si ya cuentas con una pareja sin embargo es importante revivir la llama del amor y la pasión pues podrían verse afectados por la monotonía. Deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y comete al mundo, pero responsablemente. No te dejes manipular por personas que solo buscan afectarte. Es posible que sientas rencor e incluso odio por una persona que te pagó mal, recuerda que la vida cobra la factura muy cara, deja que ella se encargue y tú solo observa como irán cayendo uno tras otro.Reunión o llegada a un evento, organiza más tu tiempo y no te estreses. Una llamada o mje podría hacerte pensar muchas cosas al punto de cambiar tus decisiones. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte bien lejos.

Acuario

En la medida que sigas mendigando cariño lo y atención por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Cuidado con caídas y golpes que podrías ir a parar al hospital. Te enteras de chismes que andan hablando y diciendo de ti y vienen por parte de tus amistades. No permitas que un mal día afecte la relación con amistades. Si tu pareja te pide tiempo, dáselo, te ayudará a encontrarte a ti mismo y definir lo que requieres en tu vida, algunas veces es mejor estar solo que mal acompañado. Si tu pareja se ha mostrado cariñoso o cariñosa es que algo quiere o necesita, así que prepárate en tu economía o en la decisión que tengas que tomar. Aguas con la manera en que te alimentas pues en estas fechas podrías subir mucho de peso, necesitas ejercitarte más y cuidar más tu alimentación, oportunidades de un viaje o cambiar de automóvil o casa. En estos días te llegarán grandes noticias que cambiarán la forma de pensar que tenías sobre cierta persona. Cuidado con tu carácter podrías dañar con comentaros tonto a una amistad.

Capricornio

Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías. No seas tan pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera se irán rápido. Debes aprender a cambiar tu carácter porque muchas veces es tan explosivo que sin darte cuenta dañas a las personas que más te importan. Es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives especialmente de tu trabajo, estas cansado y ya no haces las cosas con amor como iniciaste, mentaliza lo que quiere y deseas y se te dará, pero recuerda que sino pones de tu parte y no pides y hablas no se te será dado, caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento. Aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por medio. Manda bien lejos a quien solo te llena de promesas falsas, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras. Expareja cae en cama y no la estará pasando nada bien, el desinterés de tu parte dejará en evidencia que te vale y ya no es relevante en tu vida. Ten en cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo.

Sagitario

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas a enterar en estos días de quien se trata. Ese negocio que tienes en mente debes de llevarlo a cabo en cuanto se pueda pues te dejará muchas ganancias. Familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Estas tan necesitado o necesitada de amor que puedes confundir tus sentimientos, algunas veces solo se acercan con plan de amistad sana y tú te vas por otros rumbos. Sé más cauteloso en los negocios pues podrías perder dinero por hacer una mala compra no necesaria. Te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Aprende a ser una persona de pocas oportunidades, recuerda que hay alguien más que espera la primera, date la oportunidad de conocer otros mundos pues te sorprenderás de lo que podrías encontrar. Ándate con cuidado pues una traición se aproxima y será muy dolorosa pues perderás a personas que considerabas muy importantes en tu vida. Quien te la hace la paga y tu imagen de ser de luz y nobleza solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime.

Escorpión

Vienen amores muy fuertes si estas soltero, pero debes ser muy precavido para no salir afectado o lastimado. Cuida mucho la parte sexual y no aflojes a la primera cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. Vienen días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a planear ciertos negocios que has tenido en mente. Dolor de estómago y estrés se viene encima. Es posible que sientas ganas de buscar a quien se fue, si es solo para decirle lo que te callaste y no pudiste soltar en su momento hazlo pues descansarás de esa carga si es para volver a lo mismo que ya viviste pierdes tu tiempo pues el golpe podría ser más duro que nunca. Te espera una vida llena de éxito y de buenos momentos, no te lastimes ni vivas de rodillas por alguien que no lo merece. Ya no piense tanto en ese negocio y llévalo a cabo ahí está la clave de tus mejoras económicas. Expareja se dará cuenta de lo que dejo ir y posiblemente comience a hacer insinuaciones sobre dicho tema. Recuerda que las personas se valoran por hechos y no por palabras.

Libra

Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Un cambio de look te vendría perfecto y te beneficiará demasiado. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena mal gastar tu tiempo en quien no lo merece. Te llegan noticias de ex amistad, si estás listo o lista para perdonar errores hazlo, así te sentirás mucho mejor en tu interior. Si tienes pareja momento de poner las cartas sobre la mesa y saber hacia dónde se dirige la relación ya han perdido mucho el tiempo. Cuidado con tu alimentación se te va a hacer bolas el engrudo porque le estas echando demasiado a la piñata, bájale a los refrescos y a las harinas. Noticia inesperada de ex amor está por llegar. Es momento de que dejes el pasado atrás y si te caes te levantarás con más fuerza que nunca, la vida es bella y deberás aprender a disfrutarla con sus altas y bajas.

Virgo

Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas están por materializarse, pero necesitas ponerte bien las pilas. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. No pretendas cambiar a quien no quiere hacerlo, no pretendas mover cielo, mar y tierra por personas que no moverían ni un dedo por ti, la vida te ha de compensar a lo grande los sacrificios que has hecho, pero debes de ser muy astuto o astuta pues podrías volver a caer en cuestiones doloras que ya caíste antes. Trata de mentalizar lo que quieres y ve tras ellos. Vienen días en que nos sabrás qué camino seguir y te molestarás contigo mismo. Next no es tiempo de lamentaciones, la vida te pondrá en charola de plata lo que es para ti. Ten cuidado con gastar de más o de lo contrario entraras en una etapa en la que el recurso económico te va a hacer mucha falta.

Leo

No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. Embarazo inesperado de amistad en puerta. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar sobre todo en el área del corazón. Hay muchas oportunidades de realizar un viaje con familiares o amigos en el cual te la pasarás de lo mejor.Recuerda que quien no habla Dios no lo oye, si hay algo que no te parezca dilo y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Tus proyectos se consolidarán si así lo quieres y deseas. Ya no dejes nada para otro día, ponte las pilas ahora que quizás mañana sea tarde para cumplir tus sueños y metas. Si tienes pareja es probable que vengan pleitos por dinero o falta de tiempo para la relación, pon las cartas sobre la mesa es momento de hablar sin mascaras con tu pior es nada. Mejoras en lo laboral y sobre todo en los dineros, date la oportunidad de ahorrar un poco más pues eso te va a ayudar mucho en un futuro.

Cancer

Gente tonta te rodea ten cuidado pues puedes adoptar actitudes que no son tuyas. Ten mucho cuidado con exponerle tus sueños y metas a cualquier persona, recuerda que la envidia no duerme y podría tumbar todo. Ya no busques amor en sitios equivocados, la vida te dará una gran lección que hará que valores quién eres. Cuida muchísimo tu alimentación pues se te hará bolas el engrudo y subirás de peso. Días grises y de tristeza han de llegar, quizás pases momentos muy tristes y te cueste trabajo levantarte, pero en la medida que pasen los días aprenderás grandes lecciones. Un sinfín de nuevas aventuras llegarán y posibilidades de iniciar relación muy perra llena de atracción y sobre todo amor. Quien quiera azul celeste, que le cueste. No bajes tu precio si quieren algo contigo que le sufran conseguirlo. Es momento de darte tu lugar y no rebajarte por nadie, ponte perrucha! Nunca te dejes manipular por tu familia al final tu tendrás la última decisión. En la medida en que trabajes en esos sueños y metas que has tenido desde siempre será en la medida en que tus sueños y metas comiencen a materializarse.

Géminis

Eres muy intenso en la sexualidad y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolidará más la relación, apréndete el camasutra. Eres un signo fuertes pues sabes bien cómo lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias tarde o temprano, solo trata de no vivir tanto fuera de la realidad y aprender a poner los pies en la tierra. Cierra todo lo que esté pendiente. Aprende a decir que no y no darle el sí a todo el mundo solo por quedar bien. Este fin de semana estará llena de cambios y nuevos ciclos muy perros que te dejarán grandes cosas en tu vida. Ten cuidado con mendigar cariño y amor pues podrías hacer con tus sentimientos lo que les de su gana, no pongas charola de plata a quien solo sabe comer en desechables. Días de mucha reflexión en los que tendrás que liderar con tus sentimientos y con tu pasado, recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas tu camino ni tu ruta por nadie. No confíes en quien solo te busca cuando necesita un favor, necesitas hacer corte de personal en tu vida y dejar solo a las personas que con hechos te han mostrado fidelidad y han estado contigo en los perores momentos.

Tauro

Te podrías agarrar a golpes con amistades por algunos desacuerdos. Fin de semana muy perra en la cual cobrará sentido tus sueños y planes que habías detenido y que en este año serán más solidos. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán cosas que sucederán en un corto plazo. Amistad se despide de tu vida mediante una mentira o traición. Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir. No trates de aparentar algo que no eres, no es necesario hacerlo, quien te quiera bien te querrá con todas tus virtudes y tus defectos y quien no que le busque que no tienes por qué dar explicaciones ni cambiar tu forma de ser por nadie. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te busca o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas.

Aries

Un mensaje o llamada te alegrará mucho y te dará mucha energía para empezar en perra de 8 chiches este fin de a emana. Que te valgan críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tú, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo, mejoras económicas bastante buenas en este sexto mes del año.Momento de incertidumbre por una noticia que has esperado desde hace tiempo, date la oportunidad de ser paciente que las cosas han de llegar en su tiempo. Perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días. No finjas lo que no sientes ni des lo que no tienes o te expones a quedar mal y que las personas desconfíen de ti. Eres una persona con un corazón enorme sin embargo existe tu parte opuesta que cuando es manipulada y traicionada suele destruir lo que se pone a tu paso. Tu buena disposición para aceptar lo que la vida te ofrece ha sido la clave para que tus metas se vayan materializando poco a poco. No te expongas a chismes y trata de no relacionarte con personas que solo les encanta andar en la punta del mitote, pero no aportan nada bueno a tu vida.