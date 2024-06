Karol G habla como nunca antes sobre su salud mental: “Si no lo gestionas, te alejas”

Karol G, mejor conocida como “Bichota”, se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida gracias al éxito obtenido con su gira “Mañana Será Bonito”, misma que la ha llevado a visitar diversas partes del mundo donde las muestras de cariño no han faltado.

Es en medio del furor que ha causado con este proyecto que la famosa reflexionó sobre sus logros y la manera en la que ha podido encontrar un balance para no “perder el piso”.

“Si no lo gestionas, te puede poner en una posición mental de superioridad que te aleja de la música, de la gente, de la familia“, declaró en una entrevista para Vogue España, revista que protagoniza en su portada del mes de julio.

Asimismo, Karol G reconoció que para ella este proceso no hubiera sido fácil si no hubiera recurrido a la ayuda de un profesional. Es así como la terapia se convirtió en una herramienta fundamental para su bienestar y el de las relaciones con sus seres queridos.

“He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia, tener una psicóloga con la que desahogarme. Con la que trato de entender por qué me siento así. Y, en ese aspecto, no me avergonzaría, el día de mañana, tener que decir que necesito una pausa, que necesito trabajar en mi mente o en mi corazón“, añadió.

El apoyo que ha recibido por parte de sus fanáticos no pasa desapercibido para ella y reconoce que si bien existe un miedo constante de no “cumplir las expectativas”, tiene claro que la mejor manera de combatirlo es manteniéndoselos fiel a su verdadero “yo”.

“Soy consciente de que, en cualquier momento, puede romperse algo por algún pensamiento muy propio que no coincida con el de la mayoría de mis fans. Esa es una preocupación que no consigo aislar. Pero prefiero vivir así, dentro de mi expresión más genuina. Así estoy más tranquila y disfruto más todo“, apuntó.

Seguir leyendo:

• Karol G causa furia fanática en Alemania con su aparición al salir de un hotel

• ¡Karol G honrada con el premio de “Mujer del Año” en los Billboard Mujeres Latinas!

• Karol G sube la temperatura al publicar un video en el que aparece en el baño y usando bikini