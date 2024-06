Revelan que abuelita estaría detrás de falsa subasta de mansión de Elvis Presley

En las últimas semanas Graceland, la mansión donde descansan los restos del gran Elvis Presley, fue objeto de discusión tras darse a conocer que sería subastada por una supuesta deuda de Lisa Marie Presley, su hija, lo que de inmediato fue negado por Riley Keough, la nieta de cantante, quien salió en defensa del patrimonio familiar, al asegurar que su mamá nunca adquirió la deuda que querían atribuirle, por lo que se opuso en todo momento al ejercicio de subasta.

Tras días de incertidumbre se supo que efectivamente Lisa Marie no le debía ni un solo dólar a Naussany Investments, sino que todo se trató de un engaño que, afortunadamente, se pudo descubrir a tiempo.

Aunque en un inicio se dijo que el intento de fraude había sido encabezado por una banda africana de estafadores, la realidad es que el estafador no estaba en África, sino en Estados Unidos y no era un hombre, sino una mujer de la tercera edad radicada en las montañas de Ozark, en Branson, Missouri, a unas cinco horas al noroeste de Graceland.

La sospechosa de encabezar la subasta responde en la actualidad al nombre de Lisa Holden, pero esa no sería su verdadera identidad, sino que a lo largo de su vida ha utilizado múltiples apellidos como Howell, Findley y Sullins, informó Telemundo.

Aunque la estafa no le salió como lo imaginó, Lisa no es ninguna novata en la industria, pues a lo largo de su vida se ha dedicado a hacer desfalcos románticos, a falsificar cheques y a hacer fraudes de los que no siempre ha salido bien librada, pues han pagado diversas condenas por algunos de sus delitos.

Además de tener varias identidades, Lisa también tendría varias historias sobre el origen de su fortuna, mientras a algunos les decía que era una millonaria heredera, una empresaria del cannabis, una soldadora submarina, una acosadora en línea, una mujer con cáncer y una estafadora.

¿Cómo es la mansión de Elvis Presley que intentaron subastar?

La casa, que fue comprada por Elvis en 1957 por $102,500 dólares y se localiza en el 3764 del Elvis Presley Boulevard, fue habitada tras su repentino fallecimiento, ocurrido el 16 de agosto de 1977, por varios miembros de su familia. Siendo hasta 1993, cuando murió la tía Delta, que pasó a manos de Lisa Marie Presley.

A pesar de que la mansión seguía siendo habitada por ellos, la familia Presley decidió transformarla en un museo, el 7 de junio de 1982, para hacer frente al alto costo de manutención.

La vivienda, que está distribuida a lo largo de dos pisos, cuenta con ocho recámaras, vestíbulo, cocina, comedor, sala, sala de música, despacho, jungle room, sala de televisión, sala de juegos, sala de trofeos, garaje para cuatro vehículos, entre otras habitaciones.

También cuenta con jardín trasero, siendo este el lugar donde los visitantes suelen pasar más tiempo, a ser ahí donde se encuentra la tumba de Elvis Presley, así como la de sus papás y la de Aaron, su hermano gemelo, quien murió al nacer.

