Comparan y proyectan a Jaime Jáquez Jr. como el próximo Jimmy Butler

El ex jugador del Miami Heat, el base oriundo de Eslovenia Goran Dragic, ha asegurado recientemente que considera que el mexicano Jaime Jáquez Jr. tiene todo el potencial para poder brillar y ser una de las figuras principales y más importantes del equipo de la Florida, incluso, con el tiempo, mucho mejor de lo que representa hoy en día la estrella de la NBA, Jimmy Butler, quien es compañero de Jáquez e inclusive se le ha visto haciendo de papel de mentor.

El mexicano puede ser mejor que Jimmy Butler

“Tiene una actitud, tiene las habilidades. Por supuesto, es un poco demasiado pronto para decirlo, porque es solo el primer año en la liga, pero es divertido. Me recuerda a Jimmy Butler porque tienen el mismo juego. Es muy fuerte como Jimmy. Puede entrar a la línea, puede driblar y puede pasar. Quizás sea un mejor jugador que Jimmy Butler porque tira mejor”, sostuvo Dragic argumentando su pensar.

“Es un jugador especial porque puede jugar muchas posiciones diferentes. Puede hacerla de guardia uno, dos, y luego de guardia tres y cuatro. Eso es todo lo que es la NBA ahora mismo. Los jugadores que pueden guardar múltiples posiciones están triunfando”, sostuvo el ex basquetbolista esloveno en una visita que hizo a México para inaugurar la NBA House en la Ciudad de México.

🇲🇽 Jaime Jaquez Jr. no frena ni en temporada baja y sigue ON FIRE 🔥 entrenando con Chris Brickley

El Heat es una institución bastante exigente

Con seis años de experiencia en el Heat, sabe perfectamente lo que se espera de los jugadores y especialmente los novatos en un equipo de la talla, nivel e historia como es Miami, por lo que también consideró que el año de novato de Jáquez Jr. en la liga, fue uno bastante positivo.

“Estaba sorprendido. Él era un novato en su primer año en la NBA, pero demostró a todo el mundo que puede jugar. Es muy maduro como jugador de básquetbol y como ser humano. Estoy muy cerca de la organización y todo el mundo está diciendo cosas buenas sobre él. Tiene un futuro muy bueno en la NBA. Solo necesita construir más en este año, y realmente creo que el próximo año va a ser aún mejor”, comentó Dragic.

Spoelstra comanda todo y Jáquez debe estar a tono siempre

Entre las exigencias que el Miami Heat tiene, el ser un jugador responsable, disciplinado y comprometido, es fundamental para poder tener éxito en la franquicia, puesto que también el equipo está liderado por un entrenador como Erik Spoelstra, uno de los mejores de la liga y que comanda todo el trabajo de la plantilla en base al trabajo duro y la disciplina.

“Cada martes miden tu peso del cuerpo. Cuando haces todo esto, te dicen este es tu peso y si no alcanzas eso, no vas a jugar. Y realmente creo que esto es realmente importante porque si estás en la mejor forma de tu vida, entonces vas a tener buen rendimiento. El Miami Heat es así. Es una cultura que no es para todos, así que algunos jugadores realmente luchan, pero algunos jugadores no pueden hacerlo porque es tan estricto”, manifestó el esloveno.

“No es fácil empezar en el NBA, especialmente con Spoelstra. Es uno de los mejores entrenadores del NBA. Tiene una mente brillante. Si ve que vas a trabajar duro y entiendes el juego, entonces te va a dar juego. Eso es lo que hizo Jaime esta temporada. Miami es un lugar especial. Probablemente solo tienes dos organizaciones en el equipo de NBA que no cambian muchas culturas de jugadores. San Antonio y Miami Heat”, concluyó.

