Jaime Jáquez Jr. y Juan Toscano aparecen en la prelista de la selección de México para el preolímpico de baloncesto

Omar Quintero, el entrenador de la selección de México de baloncesto, buscará obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos de París, con los mejores, por ello, colocó en su lista preliminar los nombres de los dos jugadores aztecas con experiencia en la NBA.

Jaime Jáquez Jr., alero de Miami Heat, y Juan Toscano-Anderson, campeón de la NBA en 2022 con Golden State Warriors, son quienes podrían representar al combinado nacional en el certamen que dará la clasificación para París 2024.

“Aquí no se le cierra la puerta a nadie, pero tenemos que ver cuál encaja mejor para el equipo y ver quién es el naturalizado elegido”, explicó este jueves Quintero, recordando que no podrán ir ambos.

Por reglamentación de la FIBA, México solo puede contar en el Preolímpico con un jugador nacionalizado, por lo que ha quedado un lugar para Jáquez Jr. o Toscano, ya que ambos nacieron en Estados Unidos.

Por ahora los dos forman parte de la preselección para el Preolímpico, que se disputará en Puerto Rico del 2 al 7 de julio con Costa de Marfil, Lituania, Baréin e Italia. Aunque antes del Preolímpico, México jugará dos partidos amistosos contra Argentina.

Sobre su relación con el de Miami Heat, el entrenador compartió que es buena.

“Hablo regularmente con Jáquez, fue de los novatos en la NBA que más minutos tuvo este año. Tuvo varias lesiones, es probable que nos acompañe en alguna parte de la gira y creo que esto será importante para que se acostumbre al equipo”, añadió Quintero.

Por el contrario, es de dominio público que la relación entre Toscano y Quintero no está en su mejor momento, ya que el seleccionador declaró en febrero pasado que el exjugador de los Warriors se negó a jugar las eliminatorias de la AmeriCup Nicaragua 2025 y, desde entonces no han tenido contacto, aunque espera que acepte el llamado.

“No he hablado con él (Toscano) desde febrero, pero para de mi staff sí ha estado en comunicación con él. Cuando Juan esté dispuesto es bienvenido, es un buen chico y ha representado al país de forma digna. No es un tema personal con él. Las puertas están abiertas“, señaló Quintero.

Además de Jáquez y Toscano, en la preselección para el Preolímpico destacan Gabriel Girón, el capitán Karim Rodríguez, la principal promesa del baloncesto mexicano, y el experimentado Francisco ‘Pako’ Cruz.

De estos 40, solo 20 acudirán a la gira de preparación que se concentrarán a partir del 17 de junio próximo.

México ocupa el lugar 25 en la clasificación de la FIBA y desde que Quintero tomó el mando se ha intentado hacer un cambio generacional; Quintero clasificó al país al último Mundial.

*Con información de EFE.

