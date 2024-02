Jaime Jáquez Jr. le da el sí a la selección mexicana de baloncesto según entrenador Omar Quintero

Jaime Jáquez Júnior sigue siendo hoy en día el jugador de baloncesto mexicano más destacado en la NBA, y se ha convertido además en una pieza vital en el esquema del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, apenas en su año de novato.

Sus grandes actuaciones y además su compromiso y apego a sus raíces mexicanas, le han convertido también en un jugador vital para la selección nacional de México, y de acuerdo con declaraciones recientes del entrenador en jefe del combinado azteca, Jáquez Jr. ha expresado que desea poder jugar para el seleccionado nacional este 2024.

“El 5 de enero estuvimos con él, es un jugador que quiere estar con nosotros“, reveló Omar Quintero, coach del combinado en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Jáquez Junior está teniendo una temporada bastante positiva con el Miami Heat y es considerado por algunos expertos de la NBA como uno de los mejores jugadores de primer año y pudiera llegar a recibir votos para el premio al Novato del Año, por lo que Quintero afirma que será una ventaja contar con el alero mexicoamericano.

“Viene a sumar muchas cosas, le toca estar con LeBron James, Kevin Durant, Devin Booker, Kawhi Leonard y Paul George, si puede defender a ellos, puede defender a cualquiera, a parte del lado ofensivo te aporta más.”, explicó Omar

La selección nacional de México tendrá en los próximos días partidos oficiales como parte de la primera ventana de clasificatorios a la FIBA AmeriCup, aunque para estos duelos no es muy probable que se pueda ver a Jáquez Jr. debido a sus compromisos en la NBA.

“En febrero es imposible, la NBA no te los presta, pero en el verano vamos a tratar de que esté aquí si termina físicamente bien y si el Miami Heat está de acuerdo”, comentó el entrenador.

El objetivo principal y la idea de Quintero es contar con Jáquez Jr. para afrontar el preolímpico buscando la clasificación a París 2024.

“Tenemos que ver el tema de la estructura, ver cómo queremos jugar”, indicó, esto en cuanto a que Juan Toscano también planteó el querer uniformarse en representación de la escuadra azteca, “Juan nos dijo que quiere volver a la selección, pero lamentablemente sólo puede jugar un elemento no nacido en México”.

Alegría y motivación por la incorporación de Jáquez Jr.

“Ellos (los jugadores) saben que si viene Jáquez va a portar mucho, es un jugador polivalente y el grupo está receptivo, cuando alguien viene a sumar es bienvenido”, concluyó Omar.

Jáquez Júnior se viste de All Star

Este fin de semana se estará llevando a cabo en la ciudad de Indiana, el All Star Game y en el mismo se podrán observar numerosos eventos de gran calidad en donde el jugador mexicano tendrá participación.

Del 16 al 18 de febrero se llevarán a cabo los distintos eventos, como el Rising Stars, donde se enfrentarán las promesas de la Liga; el juego de celebridades, el evento más esperado fuera del partido de estrellas, concurso de clavadas (con la participación del mexicoestadounidense Jaime Jáquez Jr.) y el regreso del partido entre los mejores jugadores de la Conferencia Este contra los del Oeste, por primera vez desde el año 2017.

“Regresamos al formato tradicional, además de haber hecho otros cambios para volver a tratar esto como un juego”, declaró Mark Tatum, Comisionado Adjunto de la NBA, de cara a las actividades de este fin de semana en Indianapolis.

“Después del año pasado, escuchamos la opinión de los aficionados y la conclusión fue que no era tan competitivo el otro formato. Si bien, es importante que nadie se lesione, queremos que haya competencia. Inmediatamente, comenzamos a hablar con los jugadores, y entendieron que esto se salió de las manos”, agregó.

Jáquez J. irá por el trofeo de la competencia de clavadas

El alero, quien compite por ser Novato del Año, ganó un concurso de clavadas en secundaria (Battle of The Valley Slam Dunk Contest) en 2019 y podría robarse el show del evento más esperado por los fanáticos en donde deberá competir contra jugadores como Jaylen Brown de los Boston Celtics, Mac McClung de los Osceola Magic de la NBA G League, y Jacob Toppin de los New York Knicks.

