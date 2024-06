El mensaje de Ángela Aguilar a Pepe Aguilar para el Día del Padre

Ángela Aguilar nos demuestra que, pase lo que pase, la familia siempre está primero. La intérprete de “Mis Amigas las Flores” se lució enviando un tierno mensaje a su padre, Pepe Aguilar, a través de las redes sociales para celebrarlo en el Día del Padre.

En medio de una avalancha de rumores y comentarios, tras hacer oficial su relación con Christian Nodal, la menor de la dinastía Aguilar publicó un emotivo video en sus historias de Instagram. En este video, Ángela le expresa a Pepe lo que significa tenerlo como padre.

El video es una conmovedora compilación de momentos entrañables entre padre e hija, acompañada del mensaje: “Te amo. Que [sic] bendición tener un padre como tú”. Entre las imágenes, vemos al orgulloso papá cargando a su pequeña sobre los escenarios y durante entrevistas, hasta una toma final de ambos cogidos de la mano.

¿Era un mensaje esperado?

Aunque siempre se ha sabido que Ángela tiene un profundo cariño por su papá, este gesto en redes sociales ha sido particularmente destacable, especialmente ahora, que tanto Ángela como Pepe tienen sus comentarios silenciados en Instagram. Esto debido al torbellino de críticas que tanto Papá como hija han recibido luego de que se hiciera público que ella sostiene una relación con Nodal. La noticia se dio a conocer por medio de una primicia que venía acompañada de unas fotografías publicadas por la revista Hola!

Sin embargo, Pepe Aguilar ha sido bastante vocal sobre sus expectativas respecto al trato que no tolerará hacia sus hijas por parte de sus parejas. Sus últimas declaraciones llevan a asumir que él tampoco está completamente a gusto con la situación.

¡La supuesta indirecta de Pepe Aguilar para Nodal!

En medio de todas las especulaciones sobre lo que piensa Pepe acerca del romance de Ángela con Nodal, el cantante dejó caer algunas perlas en el nuevo pódcast de Pedro Prieto. Y sí, parecieron ir directito para Christian.

“Señores, yo no sé qué les digan mis hijas y ese es su problema, pero cero violencia, cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia, aunque ella o él no se quieran defender. Ahí sí no hay nada… y no te estoy amenazando cabrón, pero nada más te lo digo”, soltó Pepe, dejando bien claro su postura.

Pepe no se quedó ahí y agregó…”Sí les digo esto, y ustedes saben quién soy, saben qué represento. No nada más soy un cantante de ranchero. ¡Ustedes me conocen! Me conocen más allá de eso, entonces… no quiere decir que sea mafioso, pero si me puedo defender y bien, entonces es como: tú sabes quién soy, no la riegues, no lastimes…”. Aunque no dio nombres, todos tienen sus apuestas sobre a quién iban dirigidas estas palabras.

Con la noticia fresquita del noviazgo entre Ángela y Nodal, los comentarios y las especulaciones no paran. ¿Qué nos deparará el siguiente capítulo de esta novela?

Sigue leyendo:

· Pepe Aguilar realizó una transmisión en vivo que al final resultó ser una broma

· Pepe Aguilar revela si quiere que Ángela Aguilar lo convierta en abuelo

· ¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se dieron el “sí, acepto” en Italia?