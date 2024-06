“Ganar otra Copa con Leo es lo que imagino”: La nueva canción de la selección nacional de Argentina

“Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial; y al Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”. Esta fue la canción que dio la vuelta al mundo en el marco de la Copa de Qatar 2022 y con la que los fanáticos de la selección nacional de Argentina apoyaron a más no poder a Messi y sus compañeros para conseguir vencer a Francia en la gran final de dicha competición.

Es una característica usual que los jugadores de la albiceleste tengan canciones para alegrar sus concentraciones, partidos y celebrar las victorias, y en lo que será la edición de los Estados Unidos de la venidera Copa América, eligieron un nuevo hit que promete ser muy entonado a lo largo de dicha competición que tendrá su inauguración el próximo jueves.

Siempre con Messi

“Ganar otra copa con Leo es lo que imagino, para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos”, es una de las estrofas del nuevo tema que fue compartido por Palmito Música que se hizo viral en las redes sociales en los últimos días y evidentemente llegó al búnker de la Albiceleste en territorio estadounidense. Los jugadores grabaron un vídeo en pleno viaje cantando con el ritmo “Imposible” de Callejeros, una de las canciones preferidas por parte de todos los hinchas argentinos.

Además de una referencia para “los pibes de Malvinas”, algo que fue bastante emotivo y efectivo inclusive en el hit de Qatar 2022, una de las partes que más conmovieron a los hinchas fue el triste recuerdo de Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994, del que fue expulsado por dar positivo en un control antidopaje después del segundo partido ante la selección nacional de Nigeria. “Y que los yanquis no puedan creer, cómo Argentina 30 años después, tenga la revancha que le deben al 10, las otras hinchadas del mundo no lo van a entender”, dicho fragmento de la canción hace recordar la imagen de Maradona de la mano con la enfermera.

“Todos juntos”, fue el mensaje del video que compartió el centrocampista del Atlético de Madrid y del combinado albiceleste, Rodrigo De Paul, en el que se ve a los futbolistas como si fueran hinchas viajando en un ómnibus con destino a uno de los entrenamientos previos a debutar en la cita continental.

Argentina en la Copa América 2024

El primer partido de la Argentina será el próximo jueves, cuando se levante el telón de la Copa América y deban enfrentarse a Canadá por el Grupo A, duelo que se llevará a cabo en las instalaciones del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Luego llegará el turno de dar el segundo paso ante el combinado de Chile el martes 25 de junio, esta vez en el MetLife Stadium de New Jersey. La presentación definitoria se dará el sábado 29/6 contra Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.

LA NUEVA CANCIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

No importa donde juegue Argentina, voy a estar a tu lado

dejando cualquier cosa de lado por la Selección

no importa lo que diga la FIFA, lo que digan los diarios

los pibes de Malvinas en el cielo quieren verlo campeón.

Ganar otra copa con Leo es lo que imagino

para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos

y demostrarles a todos lo que es ser argentino

y que los yanquis no puedan creer, cómo Argentina 30 años después

tenga la revancha que le deben al 10

las otras hinchadas del mundo no lo van a entender.

🏆 #SelecciónMayor ¡Aquí están, estos son los 26!



A continuación, los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar la @CopaAmerica en Estados Unidos.



