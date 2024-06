Adam Martin, el futbolista húngaro que recibió comentarios hirientes por su físico en la Eurocopa 2024

Adam Martin es uno de los futbolistas de Hungría en la Eurocopa 2024. Tras su primer partido, el futbolista generó centenares de memes y burlas por su físico, algo que no gustó al delantero.

Con 1.91 metros de altura y 86 kilos de peso, su fornida imagen atípica para un futbolista de élite corrió como la pólvora y fue objeto de algunos comentarios hirientes.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos para el atacante del Ulsan Hyundai de Corea del Sur, a quien no le hicieron mucha gracia las críticas.

El húngaro apareció en el rueda de prensa de Hungría tras la derrota ante Suiza y habló sobre su apariencia, un tema recurrente cuando se habla sobre él.

“Por supuesto que me llegaron uno o dos memes. Normalmente, me río de ellos. Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente, no tenía este tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética. Pero sí, eso es todo lo que puedo decir al respecto”, explicó.

Martin jugó varios minutos en el partido ante Suiza. / Foto: EFE Crédito: Yoan Valat | EFE

En la última temporada, Adam anotó 5 goles en 10 partidos de la Champions League de Asia y 3 goles en 10 partidos de la Liga de Corea del Sur.

Con la selección de Hungría, el delantero suma 3 dianas en 22 partidos disputados. Cabe destacar que en el fútbol surcoreano no hay pausa por las competiciones internacionales de la UEFA.

Pero a Ádám, más pendiente del fútbol que de su genética, sólo le interesa que Hungría pase a la siguiente fase. Eso sí, de momento, el protagonismo de su selección lo acapara él. Ni Dominik Szoboszlai ni Péter Gulácsi, las dos estrellas del combinado magiar, pueden con la fama que ha adquirido Ádám gracias a su genética.

Hungría tendrá un duro partido este miércoles cuando se enfrente a Alemania en el segundo juego del grupo A.

Los alemanes vienen de golear a Escocia y podrían dejar casi lista su clasificación con una victoria. Hungría necesita al menos un punto para seguir con esperanzas de avanzar.

