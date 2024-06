La nueva faceta de Sergio ‘Kun’ Agüero en el fútbol mundial: Anunció que será dueño de un club

Sergio ‘Kun’ Agüero tuvo que verse en la obligación de decir adiós al mundo del fútbol como jugador por un problema cardíaco. Sin embargo, gracias a ello se pudo comprobar la gran versatilidad del ex delantero para diversificar sus negocios, aprovechando además su gran carisma y olfato del bueno para las inversiones. El argentino de 36 años de edad, brilla en el mundo de las transmisiones por streaming, tiene su propio equipo de E-Sports, preside su propia escuadra en la Kings League y además ha tenido incursión en ESPN o Star+.

Recientemente se le vio participando como comentarista de las finales de la NBA en compañía de su colega, Coscu, y fue en una de estas transmisiones donde Agüero reveló que tiene como proyecto ser dueño de un equipo de fútbol profesional en un futuro cercano.

El ‘Kun’ reveló la sorpresa

El ex delantero de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y el Fútbol Club Barcelona, quien la semana pasada estuvo jugando “el torneo del millón de dólares en Estados Unidos”, un torneo de fútbol aficionado al que invitó a Mariano Andújar, confesó su deseo de ser dueño de un equipo de fútbol en medio de comentarios y análisis de un partido de la gran final de la NBA, al ser consultado por Coscu si se ve o no como entrenador.

“No, yo no. La realidad es que estoy pensando… No lo voy a decir, pero capaz me voy a meter en un club de fútbol, pero como dueño”, impactó a todos los oyentes el campeón de América con la selección argentina en Brasil 2021.

“A lo Beckham”, lo apoyó Miguel Ángel Briseño, quien también participa de la transmisión de las definiciones entre Boston Celtics y Dallas Mavericks. “No voy a decir qué club, pero voy a decir que está encaminado. A mí me gusta poder administrar al club, ayudar, progresar, armar un buen equipo, un buen staff, me gusta más poder ver que un club crezca bien, honestamente”, completó el ex delantero argentino.

¿Vuelta al fútbol profesional como jugador?

A fines de febrero, se hicieron bastante fuertes y virales, además, en las redes sociales, los rumores de un posible regreso del Kun al fútbol profesional, a partir de lo que contó en uno de sus streamings sobre su condición física y especialmente médica con el tema de su corazón. Allí, puso al aire un audio de su médico que alentaba las esperanzas de un intento de retorno.

“El cardiólogo dijo que estaba muy bien, que es importante que estoy bien de salud, pero para volver a entrenar en el nivel de Primera necesito un montón de estudios, tengo que hacer muchísimas cosas que hoy por hoy… Y tengo que bajar unos kilitos. Pero hago un pique y me desagarro, me tengo que cuidar”, aclaró.

“Esperanza sí hay, tampoco es para volver y jugar un año; tampoco la pavada. Obviamente que me da mil vueltas la cabeza, que hay alguna posibilidad de volver, pero primero quiero ver”, concluyó hace más de tres meses.

Desde entonces, jugó el amistoso de Leyendas del club Independiente de Argentina y el citado certamen en Estados Unidos. Aunque su futuro inmediato en el fútbol parece ligado a la gestión, y no al campo de juego.

Sigue Leyendo:

Fijan fecha para el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso

¿Por qué hay manchas en el rostro del jugador inglés Jude Bellingham? Esta es la explicación

¿Cuántos jugadores de Portugal están en la Eurocopa 2024 y ganaron la Euro de 2016?