Adolfo Ríos apuesta por Julio González en la portería de México para el debut en Copa América 2024

En medio de la controversia y discusión que ha generado en varios programas deportivos, así como en redes sociales sobre quién debe ser el portero titular para el debut en la Copa América 2024, Julio González, Raúl Rangel o Carlos Acevedo, el exportero de la Selección Nacional Adolfo Riíos, en las ediciones del torneo continental en Bolivia 1997 y Paraguay 1999, aseguró que el titular debe ser Julio González de Pumas, por su experiencia, por su edad y por su cercanía con el técnico nacional Jaime Lozano.

“Después de la lesión de Luis Malagón, el portero que debe estar en el inicio de la Copa América debe ser Julio González, no solamente por la experiencia que tiene con 33 años, sino porque lo conoce de Pumas el técnico Jaime Lozano. Entonces, insisto, el titular debe ser Julio González, el segundo Raúl “Tala” Rangel y el tercero Carlos Acevedo”, dijo

En la charla exclusiva con La Opinión, Ríos, excampeón con Necaxa y América, reforzó su punto de vista al señalar que: “Por la situación de que se presentó por la lesión de Luis Malagón y por los resultados que en un momento no se han dado y por lo principal, que es la experiencia de Julio, sino también por la cercanía que ha tenido con Jimmy Lozano y donde Jimmy lo ha manifestado estando permanentemente con él desde los llamados que ha hecho. Por eso creo que tiene una ventaja y Julio González, por lo que representa la posición y lo que representa la oportunidad que se está jugando en su carrera”.

Adolfo Ríos ahondó en sus puntos de vista sobre la Selección Nacional y al abordar el tema de las exigencias que debe tener México en la Copa América 2024, destacó que:”entonces en este caso, no creo yo de ninguna manera que el discurso que han cambiado los mismos federativos, el discurso que ha cambiado el propio Jimmy Lozano sea para decir que los resultados no son importantes y que solamente la Copa América es parte de la preparación para ver jugadores y definir quienes van a ser tomados en cuenta en un futuro en los procesos siguientes. De ninguna manera, la selección que se tiene este momento está para competir, como está para trabajar y para conseguir los mejores resultados”.

Y dijo sobre los rivales, Jamaica, Ecuador y Venezuela: “Primero con Jamaica, “es cierto que tienen talento, pero creo que México está por encima de ellos, porque son jugadores de más de desgaste físico que talento en sus equipos Por eso creo que no debe tener problemas, es cierto que no va a ser fácil, por supuesto, pero no que no creo que tenga problemas para sacar los primeros puntos”.

Y añadió que: “Después viene el tema más complicado, Ecuador, que tiene un equipo muy fuerte, un equipo con talento y que está trabajando muy bien y después tendría que enfrentar a Venezuela, donde también donde a lo largo de la historia, nos hemos enfrentado de Copa América y hemos avanzado por encima de ellos. Entonces yo no veo de ninguna manera donde México no pasara de manera natural la siguiente ronda”.

Para finalizar dijo que no es de extrañarse, que se hable de que Jaime Lozano está sentado en un barril de pólvora si no logra nada en la Copa América.

Adolfo Ríos aseguró que Jaime Lozano no puede permitir en la Copa América 2024 que el prestigio de México este en riesgo. Crédito: Gerardo Flores | Imago7

“En nuestro país tenemos que estar acostumbrados a este tipo de cosas, de cómo ha pasado en cualquier selección, donde lo que manda son los resultados y eso no va a cambiar y eso va a seguir pasando en la historia de nuestro país, porque así ha sido y así seguirá. Lógicamente, hay maneras, si hay formas, en este momento en partidos preliminares de Copa América ya lo experimentó, ya experimentó el tema de qué no puede llegar a inventar con equipos como contra Uruguay y menos contra Brasil. Por eso creo que debe apostar todo a una selección ya titular”, concluyó.

