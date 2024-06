Aseguran que Christian Nodal compró el silencio de Cazzu dándole tres casas y varios millones

La ruptura de Christian Nodal y Cazzu podría escribir muy pronto un nuevo capítulo, luego de que se diera a conocer que el representante del regional mexicano habría comprado su silencio con una fuerte suma de dinero y tres casas.

La información anterior fue dada a conocer por el programa ‘Chisme No Like’, encabezado por Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes habrían dado a conocer las razones por las que la cantante argentina habría optado por guardar silencio pese a la supuesta infidelidad de la que fue objeto por parte del papá de la pequeña Inti, quien fuera su pareja hasta hace unas semanas.

“Cazzu no va a hablar y no va a decir nada porque Nodal le compró a Cazzu, antes de dejarla, no una casa, tres casas le habría comprado Nodal a Cazzu en Argentina”, detalló el presentador argentino.

A continuación detalló que, pese a que la noticia de su separación la dieron a conocer en mayo, desde marzo ya habían acordado cada uno seguir por su lado.

“Dicen que la relación de Nodal y Cazzu se habrían puesto de acuerdo para separarse en el mes de marzo, que son muy amigos, que se hablan todo el tiempo porque Nodal le habría puesto, para despedirse tranquilamente de Cazzu y de su hija, una cuenta bancaria escalofriante que va a manejar Cazzu, hasta que la niña tenga 18 años, de $9,000,000 de dólares”, informó Ceriani ante la sorpresa de Elisa Beristain.

A continuación el presentador argentino detalló que por esa razón presumiblemente Cazzu no dirá absolutamente nada de su ruptura y de la nueva relación de Nodal con Ángela Aguilar.

Además de a Cazzu, en la misma emisión aseguraron que ‘El Forajido’ también le habría comprado una casa a Ángela en Magnolia, Texas.

“Ya le compró casa a Ángela Aguilar. A las tres (Belinda, Cazzu y Ángela) les hizo lo mismo, les compró o les regaló una casa. Es lo primero que hace. A Ángela Aguilar le habría comprado una casa, donde más le gusta a Ángela Aguilar vivir, en Houston, Texas. ”, señaló Javier Ceriani sobre lo que está pasando en la naciente relación de la pareja.

Sigue leyendo:

Revelan que abuelita estaría detrás de falsa subasta de mansión de Elvis Presley

Wanda Nara presume por dentro su nuevo apartamento en Argentina

Así es el apartamento que Hilary Swank vende en Manhattan por $6.6 millones de dólares

Hijos de Mariana Levy al fin recibirán su herencia a casi 20 años de su sorpresiva muerte