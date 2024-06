Don Omar informa que ya no tiene cáncer, tras someterse a una operación

Esta mañana Don Omar le ha dado a sus fans, familiares y amigos una agradable sorpresa, pues a través de su cuenta de Instagram publicó un mensaje en el que informa que ya no tiene cáncer, luego de que se sometiera a una operación.

El reguetonero puertorriqueño compartió una fotografía en la que se le ve en una sala de espera, y escribió el siguiente texto: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”.

De inmediato Don Omar (cuyo nombre completo es William Omar Landrón Rivera) recibió mensajes de varios famosos (como Wisin, Tito El Bambino y Lorena Meritano), expresando la alegría que sintieron al enterarse de la noticia. El lunes el artista publicó una imagen que mostraba su brazo con una pulsera del hospital Orlando Health; su amigo Daddy Yankee le escribió: “Pa’ lante William, la primera batalla mental y de actitud la tienes gana, mis respetos. Ahora a ganar la física! Estás en mis oraciones, y sobre todas las cosas, más que nunca te deseo: SALUD Y VIDA! ‭‭Estamos Contigo, Dios Te Bendiga”.

Hasta el momento Don Omar no ha cancelado ninguna de las fechas de su gira Back To Reggaeton, que comenzará el 7 de agosto en Oakland, California. Él ha estado revisando cada detalle de los 18 shows que presentará en la segunda etapa del tour, y hace algunos días supervisó las audiciones de bailarines. Satisfecho, dijo: “Están llenas de gente con sueños. Son bailarines muy preparados todos. Si lo lograron, felicitaciones y bienvenidos al equipo. Si no, sigan intentando. Fallar es parte del proceso del éxito”.

