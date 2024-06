Kylian Mbappé se perderá el segundo partido de Francia en la Eurocopa 2024 según ESPN

La Selección de Francia no podrá contar con su capitán Kylian Mbappé para el duelo de este viernes ante Países Bajos por la segunda fecha de la Eurocopa Alemania 2024 debido a la fractura de nariz que sufrió en la victoria del lunes ante Austria (1-0), según informó la cadena deportiva ESPN.

A falta de confirmación por parte de la Federación Francesa de Fútbol, se espera que la máxima figura francesa no esté en el segundo encuentro de su equipo y dependiendo de la evolución de su lesión sí podría estar en el cierre de la fase de grupos, el martes 25 de junio ante Polonia.

La situación de Kylian Mbappé disparó las alarmas en toda Francia luego de que se viera por la trasmisión televisiva el impactante estado de su nariz después del impacto con el defensor austríaco Kevin Danso durante un salto en la recta final del encuentro disputado el lunes.

Sin embargo, un par de horas después la FFF confirmó que de momento el jugador no tendría que ser operado por la fractura lo que trajo un poco de tranquilidad dentro de la concentración gala dejando abierta la posibilidad de que el nuevo jugador del Real Madrid pueda seguir en la Eurocopa 2024.

De hecho, la máxima autoridad del fútbol francés reveló que el jugador estaría utilizando una máscara por lo que resta del campeonato a lo que el propio Kylian Mbappé bromeó en sus redes sociales publicando un mensaje a sus seguidores para que le dieran ideas de algunos estilos de máscaras.

Pero ante la gravedad del estado de la nariz del atacante ahora llega la información de que se perderá al menos el siguiente partido de Francia en esta Eurocopa 2024 en donde los dirigidos por Didier Deschamps están llamados a ser uno de los principales protagonistas junto a los anfitriones.

Kylian Mbappé mientras estaba siendo atendido por el cuerpo médico de la Selección de Francia después de fracturarse la nariz durante el encuentro ante Austria. Crédito: FRIEDEMANN VOGEL | EFE

El seleccionador francés Didier Deschamps después del partido del lunes se mostró preocupado y asumiendo la posibilidad de no poder seguir contando con su máxima figura, algo que al final podría no terminar de ocurrir tomando en cuenta que no tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

“Con Kylian, la selección francesa siempre es más fuerte. Si las noticias no van en esa dirección, lucharemos sin él. Kylian es Kylian. En cualquier equipo en el que esté, el equipo es más fuerte”, comentó a los medios tras la victoria sobre el combinado austríaco.

De momento queda esperar que Kylian Mbappé se recupere pronto de la fractura de su nariz y que pueda seguir disputando la Eurocopa 2024 en donde el capitán francés espera ser determinante para poder llevar a su selección a lo más alto para sacarse la espina de la final perdida hace un par de años en Qatar 2022 ante Argentina.

