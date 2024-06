5 Grandes figuras del fútbol mundial que se perderán la Eurocopa 2024 en Alemania

Este viernes se estará subiendo el telón de la Eurocopa 2024, misma que se llevará a cabo en Alemania y el partido inaugural será el equipo sede contra Escocia, duelo que tendrá lugar en las instalaciones del Allianz Arena de la ciudad de Múnich. La competición reunirá a las mejores 24 selecciones nacionales de Europa, quienes buscarán decir presente en el partido de la Gran Final el próximo 14 de julio en el Estadio de Berlín.

Lamentablemente la cita continental se verá mermada de poder contar con la participación de grandes estrellas que sin lugar a dudas hubiesen dado un espectáculo mucho más vistoso y a la vez competitivo.

Te mencionamos a las 5 estrellas que tanto sus naciones, como los aficionados en general van a extrañar mucho en la edición del año en curso de la Eurocopa.

MATS HUMMELS (ALEMANIA)

Sin duda alguna el zaguero y finalista con el Borussia Dortmund en la Champions League, será una de las grandes ausencias de la Eurocopa 2024. A sus 35 años de edad, el caudillo de 1.91 metros de altura, disputó los 90 minutos en los 13 partidos de la competición antes mencionada y a muy buen nivel de juego.

Sin embargo, la edad fue un condicionante para que el técnico bávaro Julian Nagelsmann no lo convocara, algo que fue bastante doloroso para el jugador, de acuerdo a sus palabras en entrevista con el diario alemán Bild: No ir a la Eurocopa es amargo. Soy uno de los cinco mejores defensores de Alemania y no voy a formar parte”.

THIBAUT COURTOIS (BÉLGICA)

En el caso del portero su ausencia del campeonato continental no obedece a cuestiones del fútbol, sino todo lo contrario y es algo que llama mucho la atención. El guardameta no tuvo su mejor temporada con el Real Madrid, y esto también fue consecuencia de problemas físicos a lo largo de la campaña. A mitad de 2023 abandonó la concentración de Bélgica en medio de la clasificación a la Euro, por temas de estar descontento con el actual entrenador de la selección Domenico Tedesco, quien no le dio el brazalete de capitán en ausencia del habitual, Kevin De Bruyne, algo que aparentemente molestó e indignó al portero del Real Madrid de acuerdo a medios belgas.

ERLING HAALAND (NORUEGA)

El máximo goleador de la Premier League aún no conoce lo que es jugar una Eurocopa y espera hacerlo algún día, pero cada vez se le hace mucho más cuesta arriba. El delantero del Manchester City no consiguió ayudar a clasificar a Noruega, quienes culminaron en el tercer lugar del grupo donde competían, a 6 puntos de distancia de Escocia y 10 de España, las dos selecciones que sí clasificaron a Alemania 2024.

MARTIN ODEGAARD (NORUEGA)

El estratega del Arsenal fue la máxima figura de un equipo que rindió cuando él lo hizo dentro del campo de juego y culminó con un segundo lugar en la muy disputada Premier League de Inglaterra. Con tan solo 25 años de edad es el capitán de los Gunners y de Noruega, así como también uno de los principales repartidores de asistencias con 10 en total y acumuló más de 4 mil minutos de juego con el elenco de Londres.

Lamentablemente corrió con la misma suerte que su compañero de escuadra nacional, Erling Haaland, en la búsqueda de clasificar a la Euro de Alemania que comenzará mañana.

JADON SANCHO (INGLATERRA)

El volante ofensivo de 24 años de edad pasó por todos los estadios en el último año. Fue separado del plantel profesional del Manchester United como consecuencia de un “problema de disciplina”, según comunicaron los Diablos Rojos y en especial el técnico del equipo, Erik Ten Hag. Además, dejó de ser considerado y emigró a préstamo al Borussia Dortmund de Alemania, donde jugó los siete partidos en la Champions League, e incluso fue titular en la definición con derrota ante Real Madrid en Wembley, recuperando su mejor nivel y volviendo a sonreír dentro y fuera del campo de juego.

El entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, lo había hecho estrenarse en la Mayor, pero no le tembló el pulso para dejarlo afuera por la gran cantidad de variantes en el último tercio de la cancha. “No podemos comenzar con todos”, declaró para la BBC Sport.

Sigue Leyendo:

Se le salieron las lágrimas: “Chucky” Lozano rompió en llanto durante su presentación como jugador de San Diego FC

Francia se entrena sin Kylian Mbappé y crecen las dudas de cara al debut de la Eurocopa 2024

Marco Fabián considera que Jaime Lozano no tiene una gran experiencia en los banquillos