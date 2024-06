El balón ‘Fusballiebe’ llega a la Eurocopa 2024: detalles y novedades

Este viernes se estará subiendo el telón de lo que será el partido inaugural de la Eurocopa 2024 que se llevará a cabo en Alemania, y el país anfitrión estará haciendo su debut ante Escocia, en duelo que se estará realizando en la ciudad de Múnich, ciudad que será testigo del debut del primer balón inteligente de la historia. El mismo lleva por nombre Fussballiebe, que en alemán significa ‘amor por el fútbol’.

Más allá de su llamativo diseño, el esférico actuará como un cuarto asistente para los colegiales del partido, con la única misión de poder achicar el tiempo en la toma de decisiones y evitar cualquier tipo de polémicas en las mismas.

Tecnología innovadora y de alta gama

La tecnología que lleva por nombre ‘adidas Connected Ball’ permitirá que los árbitros de vídeo puedan recibir datos bastante precisos de los jugadores en el campo de juego y la inteligencia artificial, esta innovación además apoyará sin duda alguna a la tecnología semiautomatizada de fuera de juego de la UEFA, colaborando también a la toma de decisiones mucho más rápidas en medio de los partidos. Esta tecnología se encuentra desarrollada en colaboración con Kinexon, la cual permitirá a los árbitros que hacen vida en el VAR, poder identificar cada toque de balón, reduciendo el tiempo necesario para resolver incidentes de manos y penaltis.

El balón que fue elegido por la UEFA incorpora un sistema de suspensión en el centro que alberga y puede estabilizar un sensor de movimiento de la unidad de medición inercial (IMU) de 500 Hz. Este sensor, cuya fuente de poder es una batería recargable que se carga por inducción. Está anclado a la pelota a través de tensores, asegurando su estabilidad por todo el tiempo de duración del partido.

Otros balones históricos

Fussballiebe llega para innovar el mercado y también las futuras competiciones internacionales; será el primer balón que tenga consigo tecnología en la historia del fútbol, pero a pesar de ello, no será el único que se recordará en el tiempo. Esto ocurrió en su momento con el balón seleccionado para la Copa del Mundo de 2010 realizada en Sudáfrica. Se presentó en diciembre de 2009 bautizado con el nombre de ‘jabulani’ que significaba ‘celebrar’ en zulú. Sin embargo, el mismo no tuvo el éxito esperado, incluso, el seleccionador argentino Diego Armando Maradona lo llegó a catalogar como el peor balón de un Mundial debido a su ligereza, su alta velocidad y su gran impredecibilidad.

Su diseño tenía un total de once colores como un gesto simbólico a los once jugadores de cada equipo, de los once idiomas oficiales de Sudáfrica y de las once comunidades sudafricanas que dieron la bienvenida al primer Mundial de fútbol en dicha nación. Sin embargo, más allá de su apariencia, porteros de la talla y nivel de Fernando Muslera (Uruguay), Iker Casillas (España), Julio César (Brasil), Gianluigi Buffon (Italia), Justo Villar (Paraguay), Claudio Bravo (Chile) y Sergio Romero (Argentina) no dieron su visto bueno al balón en cuestión.

“Esta pelota es imposible, no dobla. Yo mismo comprobé en los entrenamientos que, cuando la quieres tirar al segundo palo, se te cae”, describió Maradona. Lionel Messi fue otro de los jugadores que hizo queja pública: “Es muy complicada para los arqueros, para nosotros. No le agarramos la mano todavía, ojalá que pronto nos vayamos acostumbrando, porque no nos queda otra”.

