La nueva vida de la ex estrella Robinho en prisión: Cursos y voluntariados para pasar el tiempo

El ex delantero brasileño, Robinho, y quien en su momento defendió los colores de clubes como el Real Madrid de España, Manchester City de Inglaterra y el AC Milán de Italia, se encuentra cumpliendo tras las rejas una condena de 9 años en una prisión de Brasil por violación. Luego de haber sido declarado culpable en 2017 por lo que fue su participación en la violación en grupo a una mujer en un club nocturno de Milán, el ex jugador se mantiene ocupado en prisión para pasar sus días lo más activo y tranquilo posible.

Robinho toma un curso de electrónica básica y participa además en programas de lectura. En el programa de electrónica, impartido por el Instituto Universal Brasileño, Robinho a aprendido a reparar televisores, radios y otro tipo de electrodomésticos. De acuerdo con palabras de su abogado, Mario Rosso Vale, el ex jugador está cumpliendo 600 horas de aprendizaje totalmente remoto: “Se ha inscrito en un curso de electrónica básica para aprender a reparar televisores y radios”, explicó Vale. “Es difícil decir si lo está disfrutando o no, pero le está ayudando a pasar el tiempo”, añadió.

Un custodio ejemplar

En medio de su tiempo en tras las rejas, ha sido descrito como un recluso ejemplar, con un comportamiento óptimo. Vale afirmó: “Robinho mantiene la cabeza gacha y sigue adelante tranquilamente… está siendo un recluso ejemplar y no ha tenido problemas con otros presos”. Además de lo antes mencionado, el ex delantero se ha integrado en actividades recreativas dentro del centro de reclusión, al punto de que le han regalado botas de fútbol para que pueda participar en juegos que se realizan durante el tiempo de recreo para los reclusos.

El ex futbolista, además de sus estudios en electrónica, se ha ofrecido como voluntario para dirigir un programa de lectura que tiene como misión el poder repartir un total de al menos 500 libros mensualmente a otros internos de la prisión. Dicha actividad es parte de uno de los trabajos que hace el jugador para estar activo y poder contribuir como pueda de la manera más positiva a la comunidad penitenciaria.

La historia de Robinho par estar tras las rejas

El caso de Robinho ha tenido una larga cronología. En enero de 2013 se hizo de conocimiento público que el ex jugador formó parte de un grupo de seis hombres condenados por agredir sexualmente a una mujer albanesa en la ciudad de Milán en Italia. No fue hasta 2017 cuando un tribunal italiano tomó la decisión de declararlo culpable de agresión sexual, dictando además una condena de un total de nueve años de prisión. A pesar de ello, el ex jugador no se detuvo en ningún momento para continuar negando los cargos y apelando el veredicto dictaminado. En 2020, luego del proceso de apelación, la sentencia fue confirmada finalmente, pero debido al plazo de prescripción en Italia, no fue extraditado. En 2022 se ratificó su pena de prisión y en marzo de 2023 entregó su pasaporte a las autoridades.

En noviembre de 2023, los fiscales italianos expresaron su deseo que Robinho debía cumplir su condena en su natal Brasil. Finalmente, el 20 de marzo de 2024, el Tribunal Superior de Brasil decidió que el ex jugador cumpliría su condena en su país de origen. Este fallo permitió que Robinho fuera trasladado de inmediato a la prisión de Tremembé.

Los abogados de Robinho están trabajando actualmente en la apelación de su sentencia. De acuerdo a las leyes brasileñas, Robinho podría optar a un régimen carcelario más flexible por buena conducta, siendo elegible en el año 2027, cuando haya cumplido casi la mitad de su condena. Hasta entonces, se le mantendrá bajo el régimen penitenciario establecido anteriormente.

