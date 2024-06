Mateo Retegui, el futbolista argentino que juega la Eurocopa con Italia

La selección italiana, actual campeona de la Eurocopa, inició su participación en esta nueva edición del torneo. En la delantera de la “azurra” un argentino tuvo participación. Sin embargo, Mateo Regueti, jugador en cuestión, reconoció sentirse italiano.

En la victoria de Italia 2-1 sobre Albania, Mateo Regueti hizo su participación oficial. El joven delantero del Genoa ingresó en sustitución de Gianluca Scamacca al minuto 83. Tras el partido, Regueti hizo unas polémicas declaraciones.

“Yo me siento italiano. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita. Yo siempre supe el himno de Italia, lo juro; lo canto bien, ¿no me viste?”, dijo Regueti para Gazzetta dello Sport.

¿Rechazó a Argentina?

El joven delantero del Genoa fue cuestionado sobre qué hubiese hecho si Lionel Scaloni lo hubiese llamado para representara Argentina, actual campeona del mundo. Regueti aclaró que nunca recibió un llamado del estratega argentino y por eso no dudó de la oportunidad de la “azzurra”.

“No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”, agregó.

Mateo Regueti realizó su desarrollo futbolístico en las categorías inferiores de River Plate y Boca Juniors. Desde 2019, el joven delantero nacido en San Fernando formó parte de varios equipos del torneo sudamericano, tales como Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Tigre.

En junio de 2023, Mateo Retegui firmó con el Genoa de la Serie A de Italia. En 31 partidos con el conjunto italiano, Retegui marcó 9 goles y concedió 3 asistencias. Sus actuaciones lo colocaron en la convocatoria de la selección italiana.

