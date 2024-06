Paquita la del Barrio opina sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El nuevo romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue acaparando titulares.

Algunas figuras del mundo del espectáculo, incluyendo el mismo Pepe Aguilar, padre de Ángela, han opinado sobre la relación entre el intérprete de “Ya no somos ni seremos” y la joven cantante. Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Paquita la del Barrio fue abordada por un grupo de periodistas que le pidieron su opinión sobre el romance entre las dos estrellas.

La reconocida artista de 77 años, famosa por sus letras que apoyan a las mujeres y critican a los hombres infieles, trató de evitar responder preguntas que la involucraran en juicios sobre la vida de los demás: “A mí no me saques a los compañeros. Pregúntame lo que tú quieras de mí y con mucho gusto les contesto”.

A pesar de las insistencias de los reporteros, Paquita optó por no ahondar más en el tema. “Yo no sé nada de eso. Lo siento, pero no puedo hablar de nadie”, declaró firmemente.

Cuando se tocó el tema de los hombres con múltiples relaciones, Paquita reflexionó sobre la responsabilidad de las mujeres: “Más bien, la mujer es la que permite”.

Finalmente, al ser solicitada por buenos deseos para la relación entre Nodal y Aguilar, Paquita se mantuvo neutral: “Pues allá ellos. Yo no sé”.

En un segmento del programa de Telemundo, La Mesa Caliente, se mostró a la intérprete de “Rata de dos patas” hablando acerca de su experiencia personal como la tercera persona en una relación y el sufrimiento que esto le produjo.

“Eso sí se los voy a decir; es muy triste vivir con un hombre que esté casado. Yo pasé por ahí y fue la tristeza más grande de mi vida”, dijo Paquita.

Sin nombrar a nadie, Paquita expresó su punto de vista sobre lo que debe hacer una mujer en esas circunstancias. Con su característico estilo franco y directo, respondió a las preguntas de los reporteros. “Pues que se busque otro hombre”, dijo inicialmente, sin dejar claro si hablaba de Aguilar o de Cazzu, la exnovia de Nodal y madre de su hija Inti.

Los periodistas agregaron “¿pa qué batallar?”, a lo que ella asintió con un enfático “Pa qué batallar”.

Entre las preguntas, también le nombraron a Pepe Aguilar, a lo cual Paquita respondió: “Es su padre y a él le duele [que critiquen a Ángela Aguilar].”

Con sus declaraciones, Paquita la del Barrio deja en claro su postura sobre las relaciones y su firme defensa de las mujeres, manteniendo su característica honestidad y sin entrar en especulaciones sobre la vida personal de los famosos.