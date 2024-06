Filadelfia es el estado con las tasas más altas de ITS en Estados Unidos

Filadelfia ha alcanzado el primer lugar en el ranking nacional de nuevas infecciones de transmisión sexual (ITS) en Estados Unidos, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este incremento es notable ya que la ciudad ocupaba el quinto lugar en 2023. Ahora Filadelfia ha superado a ciudades como Memphis, Tennessee; Jackson, Misisipi; Nueva Orleans y San Luis, que previamente habían reportado tasas más altas de ITS.

Preocupa el aumento de casos entre los jóvenes de 15 a 24 años en Filadelfia. Desde 2019, los casos de sífilis en este grupo de edad han aumentado un 30 %, mientras que los casos de gonorrea han subido un 18 %.

Aunque los casos de clamidia han disminuido un 13 % respecto a las cifras anteriores a la pandemia, todavía se mantienen en niveles elevados. Esta situación subraya la urgente necesidad de abordar la crisis de salud sexual en la ciudad.

Sregún Carlos Mahaffey, profesor asistente de salud pública con experiencia en investigar cuestiones de salud sexual y disparidades entre hombres negros que tienen sexo con hombres y otros grupos marginados, dos de las barreras más significativas para la salud sexual de los jóvenes son la falta de educación sexual de calidad y el acceso limitado a pruebas confidenciales de ITS.

“En 28 estados de Estados Unidos y en Washington DC, la educación sexual es obligatoria tanto en las escuelas primarias como en las secundarias, y estos programas suelen ser integrales, incluyendo educación sobre las ITS. Sin embargo, Pensilvania no está entre esos estados”, señaló en su artículo para The Coversation.

La información sexuales clave en las escuelas

La ley estatal de Pensilvania exige que las escuelas proporcionen instrucción sobre la prevención del VIH y el SIDA, así como otras enfermedades transmisibles y potencialmente mortales, pero no especifica la inclusión de las ITS.

Además, cada distrito escolar tiene la libertad de decidir qué materiales educativos utilizar para cumplir con estos requisitos. No se requiere que esta información sea médicamente precisa ni que esté respaldada por investigaciones basadas en evidencia. Las escuelas no están obligadas a discutir temas cruciales como el consentimiento, la orientación sexual, la identidad de género o las relaciones sexuales saludables.

Esta falta de una educación sexual integral tiene serias consecuencias. En su artículo, Mahaffey señala que los estudios han demostrado que los programas integrales de educación sexual en las escuelas resultan en tasas más bajas de actividad sexual, un mayor uso de anticonceptivos y menos embarazos adolescentes.

Estos programas no solo son médicamente precisos y apropiados para la edad, sino que también proporcionan a los jóvenes un conocimiento amplio sobre la salud sexual, más allá de los temas del VIH, las ITS y la abstinencia. Aunque no está completamente claro si estos programas conducen directamente a tasas más bajas de ITS, la investigación muestra que incrementan consistentemente las prácticas sexuales seguras.

Para abordar esta crisis en Filadelfia, es crucial mejorar la calidad y el alcance de la educación sexual en las escuelas. Esto incluye asegurar que los programas sean integrales, médicamente precisos y que cubran una gama completa de temas relacionados con la salud sexual. Además, es fundamental mejorar el acceso a pruebas confidenciales de ITS para los jóvenes, lo cual puede ser relevante en la detección temprana y el tratamiento de estas infecciones.

Sigue leyendo: