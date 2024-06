Justin Timberlake dijo que sólo había tomado un martini antes de ser arrestado

Justin Timberlake fue arrestado la noche del lunes por conducir en estado inconveniente; a la mañana siguiente compareció ante el tribunal y quedó en libertad bajo fianza. Ahora se dio a conocer que el cantante le dijo al oficial de policía que lo detuvo que sólo había tomado un martini al reunirse con unos amigos en The American Hotel, en Sag Harbor, Long Island.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el sitio Page Six, Timberlake no se detuvo en un señalamiento de alto y no se mantuvo en el carril derecho del camino mientras conducía su BMW de color gris, modelo 2025. De acuerdo con el oficial “se pudo comprobar que (Timberlake) conducía dicho vehículo en estado de ebriedad, en el sentido de que: tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, de su aliento emanaba un fuerte olor a bebida alcohólica, no podía dividir la atención, tenía el habla lenta, se sentía inestable y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas sobre el terreno”.

La fotografía policial de Justin Timberlake, tomada en la estación de Sag Harbor. (Foto: © 2024 Mega/The Grosby Group)

En su informe, el oficial de policía destacó que Justin se negó a la prueba del alcoholímetro tres veces, y le dijo: “Me tome un martini, y seguí a mis amigos a casa”. El cantante (quien fue visto la mañana del martes saliendo de la estación acompañado de su abogado) fue acusado de un cargo de conducir en estado de ebriedad y citado por dos infracciones de tránsito: pasarse una señal de alto y no permanecer en su carril.

Justin Timberlake sale de la estación de policía de Los Hamptons, acompañado de su abogado Ed Burke (Foto: © 2024 Instar Images/The Grosby Group)

El 26 de julio Justin tendrá que acudir a la corte para enfrentar dicho cargo. Un informante declaró a Page Six que los amigos del cantante le decían al oficial de policía que llevó a cabo el arresto: “Déjelo ir, déjelo ir”, pero éste ni siquiera sabía que Timberlake era alguien famoso. Otro supuesto testigo agregó que el artista susurró -mientras era esposado- la frase “esto va a arruinar la gira”, refiriéndose a su tour Forget Tomorrow, cuyo próximo concierto será el 21 de junio en Phoenix, Arizona.

Sigue leyendo: