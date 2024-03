Justin Timberlake se reunió con sus compañeros de NSYNC para cantar varios de sus éxitos

Justin Timberlake lanzará el 15 de marzo el álbum Everything I Thought It Was, pero tenía preparada una sorpresa, ya que durante su concierto en el Teatro Wiltern la noche del miércoles aparecieron en el escenario sus compañeros del grupo NSYNC, con los que cantó varios temas.

Mientras un DJ programaba la balada “Gone” (un éxito de la boy band en 2002) las cortinas se abrieron y aparecieron Joey Fatone, Lance Bass, Chris Kirkpatrick y JC Chasez, provocando furor en el público asistente. Eso dio paso a que Timberlake y sus amigos interpretaran sus conocidos sencillos “Girlfriend”, “It’s Gonna Be Me” y “Bye Bye Bye”.

Pero eso no fue todo, ya que para terminar esa intervención cantaron “Paradise”, un track inédito que se incluye en el nuevo disco de Justin, quien tras despedir a sus compañeros procedió a cerrar su concierto con la canción “Mirrors”, diciendo: “No sé qué hacer después de eso, más que esto”.

Esta fue la primera presentación de NSYNC para interpretar sus éxitos desde 2013, cuando Joey, Lance, Chris y JC acompañaron a Timberlake en un homenaje que se le hizo por su trayectoria como solista durante la entrega de los VMAs de MTV. En aquel tiempo se creía que grabarían un nuevo álbum, pero eso no sucedió.

El año pasado el quinteto regresó con un sencillo titulado “Better Place”, tema de la película de animación “Trolls Band Together”, que no contó con un video promocional, por lo cual obtuvo un éxito moderado. Hasta el momento, no se sabe si NSYNC tiene planeada una gira para 2025; la de Justin, conocida como The Forget Tomorrow World Tour, comenzará el 29 de abril y se extenderá hasta el otoño.

