Justin Timberlake reveló la lista de canciones de su nuevo álbum y una es con NSYNC

Justin Timberlake reveló la lista de canción de su nuevo álbum Everything I Thought It Was, publicará el 15 de marzo. Entre los temas hay una que llamó la atención de todos: “Paradise” ¿La razón? Es una colaboración con NSYNC.

Este lunes, el cantante de “Mirrors” compartió una foto de una valla de Spotify en un edificio en Los Ángeles con los nombres de las 18 canciones que le darán forma al disco.

“Tenemos la lista de canciones para el próximo álbum de Justin Timberlake Everything I Thought It Was. Cuenta atrás hasta el 15 de marzo en Spotify”, escribió la cuenta de Spotify en Instagram en una publicación compartida con el cantante.

Recientemente, Timberlake confirmó que tendría una nueva canción con NSYNC. El cantante respondió a una pregunta de un fan quien le pidió hacer un particular gesto para confirmar si en su nuevo disco incluiría una canción con su antigua agrupación.

Recientemente, el cantante compartió un video en TikTok en el que mostraba cómo sería el vinilo de edición de lujo de su próximo álbum.

En el video se puede observar a mostrar y hablar de los detalles del vinilo lo que emocionó a sus fanáticos, que llenaron la publicación de comentarios y hubo uno que llamó la atención del cantante.

Un fan de Timberlake comentó: “Parpadea dos veces si es que NSYNC tendrá una canción llamada ‘Paradise’”, a lo que el cantante respondió con otro video en el que hace lo que le pidió el seguidor.

En el video respuesta se puede ver al intérprete de “Mirrors” bajarse sus lentes de sol, mirar directamente a la cámara y parpadear dos veces.

Recientemente, Justin Timberlake insinuó que pronto podría haber nueva música de NSYNC.

En una entrevista en The Kelly Clarkson Show, Timberlake habló sobre su experiencia en el proceso de grabación de su más reciente canción, “Selfish”.

“Al crecer en la industria y tener acceso a tantas cosas en el estudio, me convertí en una rata de estudio. Me encantó estar allí y me encantó el proceso creativo y también lo que se refiere a las armonías”, dijo.

El cantante luego lanzó una indirecta sobre un posible reencuentro del grupo para hacer nuevas canciones. “Pasé algún tiempo con otros cuatro chicos haciendo muchas armonías”, dijo Timberlake en referencia a sus excompañeros de banda JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el grupo se reúna de nuevo para hacer más música, el cantante respondió que sí. “Es un poco loco, hay tantas cosas que continúan justo donde lo dejaron en cuanto a la química. Hemos estado en el estudio, así que puede haber algo”, dijo.

En diciembre, Lance Bass, ex integrante la agrupación, también insinuó que pronto podría haber una posible reunión con sus excompañeros de banda.

En una entrevista en el programa de juegos en línea Rent Free, el cantante le dijo al presentador Ankur Jain que él y los demás ex integrantes de NSYNC han conversado sobre la posibilidad de hacer un reencuentro.

“Mira, estamos hablando de eso y espero tener buenas noticias en algún momento”, aseguró Bass.

Ante la respuesta del cantante, el presentador de Rent Free le pidió que adelantara una fecha para el posible reencuentro y le propuso que fuera el 1° de enero. “Danos un poco más de tiempo”, respondió Lance Bass entre risas.

