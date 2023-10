Paramount+ prepara un documental sobre la historia de las “boy bands”

Hace unos días se anunció el regreso del quinteto pop NSYNC tras una ausencia de más de 20 años en la escena musical. Todo eso causó interés en directivos de la plataforma Paramount+ para llevar a cabo el proyecto de un documental que muestre los orígenes de las boy bands y su impacto a nivel mundial a través de las décadas.

El productor será Johnny Wright, quien fue manager durante varios años del grupo New Kids On The Block. En el documental se mostrarán decenas de entrevistas con integrantes de las boy bands, además de cantantes que, en plan solista, se convirtieron en grandes estrellas musicales. Tamra Davis será la directora, y el primer episodio podría estar listo a finales de 2024.

Van Toffler, quien produce este proyecto, comentó acerca de la importancia del mismo: “Si recuerdas a grupos como The Jackson 5, que prepararon el camino para las boy bands, esta música ha dominado las listas durante décadas, pero siempre ha existido un estigma. La realidad es que estos son tipos increíblemente talentosos que dominaban las peticiones de videos cada semana, cuando yo dirigía el programa de televisión “TRL” de MTV en los años 90 y principios de los 2000. Y justo cuando todos pensamos que el fervor por las boy bands se ha disipado, surgen One Direction o BTS, y sus discípulos, como Harry Styles y Justin Timberlake, arrasan en la cultura pop”.

