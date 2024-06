Kia EV 9: lujo eléctrico a menor costo

El KIA EV 9 2024 es lujoso e impetuoso. También es silencioso y rápido: pasa de 0 a 60 MPH en 4.5 segundos.

Es como tener un Telluride eléctrico que puede ahorrarle a su dueño hasta $8,400 dólares en gastos de combustible en cinco años y se compara fácilmente con modelos más costosos como el Mercedes EQ 450 ($110,000).

Sienta a 7 pasajeros con dos espaciosas sillas capitán en su segunda línea, aunque su tercera sea chica y estrecha, como pasa en la mayoría de los modelos de este tipo. La cojinería del modelo que manejamos es blanca, que además lo hace parecer más espacioso y viene con sunroof dual (el de atrás es fijo) que aumenta esa sensación panorámica que otorga desde su primera fila.

El Long Range AWD GT de $78,430 que manejamos trae un sistema de calentamiento de sus baterías que mejora la capacidad de carga, así como una bomba de calor que reduce la degradación debido al frío, un problema serio para viajes largos. También logra cargas rápidas de hasta un 80% con 350 kw.

El cargado, sin embargo, sigue siendo un asunto que pensar: quienes ya se han programado para la rutina de cargar su auto en las noches no tienen el mismo problema de quienes aún estamos apegados a las viejas costumbres de poner gasolina en cualquier estación y en cualquier esquina. Porque el asunto es que no todos los cargadores de una pequeña estación eléctrica detrás de un supermercado están en buenas condiciones y casi siempre hay por lo menos una de tres que no sirve, lo que hace que el asunto de la recarga se convierta en algo de casi dos horas mientras se hace la fila y llega el turno.

Pero si dejamos de lado el tema que afecta y afectará a todos los modelos eléctricos hasta que haya suficientes estaciones de carga, el EV9 viene con toda la tecnología de punta: advertencia de colisión y mitigación de estacionamiento lateral, asistente de manejo con 4 radares de esquina, pantalla dual con display panorámico, sistema de audio Meridian, rines allow de 21″, puerta de atrás inteligente y más capacidad de arrastre, volumen de 82 pies cúbicos y un centro de gravedad más bajo lo hace más maniobrable que el Range Rover P400.

Kia afirma que hasta un 74% de sus clientes son nuevos y tienen un promedio de edad menos de 45 años, es decir menores que los compradores del Telluride e incluso el EV 6, un segmento de mercado clave en el top de la pirámide del ingreso.

Y está también el tema de la garantía: son 10 años o 100,000 millas en su powertrain, similar a su batería y de 5 años y 60,000 millas de garantía básica y de asistencia en la carretera y que sus compradores reciben 1.000 KWh gratuitos en las estaciones de Electrify America.