Dmitry Bivol recuerda sparring con David Benavídez y asegura que es un gran peleador

El ruso Dmitry Bivol, campeón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), recordó las dos sesiones de sparring que protagonizó con David Benavídez en 2019 para su pelea con Joe Smith Jr. y aseguró que es un gran peleador.

En una entrevista con Fight Hub TV, Bivol afirmó que en los sparrings cada uno tuvo algunos momentos buenos y también mencionó que tiene respeto por Benavídez porque subir a las 175 libras para sumar más logros a su carrera.

“Lo respeto como peleador. Es un gran peleador. Lo que dice que quiere pelear conmigo y con Beterbiev, significa que es un gran peleador. Tiene confianza y quiere lograr más. Recuerdo que tuvimos un par de buenos sparring. Fueron buenos momentos de mi lado y algunos buenos momentos de su lado. Es un entrenamiento. El combate es el combate”, dijo.

David Benavídez se convirtió en retador oficial de las 175 libras al vencer a Oleksandr Gvozdyk. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Haces algunas cosas que te dijo el entrenador. Deberías hacer esto y esto, y estás intentando una ronda. No pudiste hacerlo. En otra ronda, intentas hacer esto. En otra ronda, puedes hacerlo solo una vez y sientes que ganaste este sparring porque hiciste lo que te pidió el entrenador. En la pelea, por supuesto, es diferente. En la pelea te piden que hagas algo. No perderás el tiempo si no es bueno. Intentarás hacer otra cosa. El sparring es entrenamiento”, agregó.

David Benavídez debutó con éxito en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Oleksandr Gvozdyk y se convirtió en campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Además, el mexoamericano se ganó el derecho de ser el retador oficial del ganador de la pelea del 12 de octubre entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev por el campeonato indiscutible de la categoría.

Si Bivol sale vencedor en ese combate, un enfrentamiento con el Monstruo Mexicano sería inevitable, pero todo dependerá de lo que suceda en los próximos meses.

Por los momentos, David Benavídez aseguró que bajará al peso supermediano para buscar una pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre, pero si no la consigue volverá a las 175 libras para enfrentar a los mejores de su división y construir su propio legado.

David Benavídez venció a Oleksandr Gvozdyk a pesar de las lesiones que sufrió en el campamento. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Dmitry Bivol, de 32 años, es el monarca de las 175 libras de la AMB y ahora de la Organización Internacional de Boxeo (OIB). El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 23 peleas, 12 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano y semicompleto del CMB, venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Sigue leyendo:

· CMB espera a que David Benavídez haga oficial su regreso a 168: “Nos tienen que notificar”

· Canelo Álvarez llega a un acuerdo con William Scull, reportan los promotores del cubano

· Canelo Álvarez planea dejar vacante título de la FIB tras orden de pelear con Scull, según reportes