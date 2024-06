CMB espera a que David Benavídez haga oficial su regreso a 168: “Nos tienen que notificar”

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó que están a la espera de que David Benavídez les notifique oficialmente su regreso a las 168 libras para tomar una decisión con respecto a la pelea mandatoria con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En declaraciones a la presa al término de los Martes de Café, Sulaimán afirmó que el CMB dará a conocer el procedimiento a seguir cuando Benavídez les informe su decisión de que en división se quedará, mientras tanto “no hay noticia”.

“No vamos a hacer nada hasta que no sea algo oficial. Nosotros no nos vamos por los comentarios de terceras personas, lo que sale en la prensa, nos tienen que notificar oficialmente la decisión y ya de ahí partimos. Al momento que nos notifiquen oficialmente, el Consejo va a dar a conocer cuál es su procedimiento. Entiendo que quieren noticia, pero no hay noticia”, dijo.

David Benavídez podría obtener la oportunidad que tanto desea con Canelo Álvarez en septiembre.

“La pelea fue el sábado, siempre dejamos mínimo una semana que descanse después de un combate muy complicado. Entonces vamos a ser consistentes, no vamos a especular, no sobrebuscar lo que no hay y habrá noticias cuando se den”, añadió.

Como David Benavídez acaba convertirse en campeón interino del CMB y retador obligatorio en las 175 libras tras derrotar a Oleksandr Gvozdyk, ahora debe enviar una carta de apelación al organismo para hacer oficial su deseo de seguir siendo el mandatorio de Canelo Álvarez como ya lo ha expresado y esperar la decisión del tapatío que supuestamente lo está considerando para septiembre.

Desde hace tres años Benavídez es el retador mandatorio y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

El jeque tampoco está interesado en realizar este duelo y quiere que el mexicano se enfrente a Terence Crawford, mientras que para el Monstruo Mexicano tiene otros planes. Alalshikh quiere que Benavídez mida fuerzas con el ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de las 175 libras que disputarán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

Canelo Álvarez volverá al ring en septiembre y está considerando a David Benavídez como opción. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano y semicompleto del CMB, venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

