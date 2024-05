Turki Alalshikh quiere organizar pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Estados Unidos

Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, tiene planeado organizar una gran pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford en Estados Unidos.

En una entrevista con ESPN, Alalshikh expresó que está trabajando para tratar de cerrar un trato con Canelo Álvarez para que el enfrentamiento con Crawford se lleve a cabo en el mes de diciembre o enero de 2025.

“Estoy trabajando para conseguirle (a Canelo), pero será una pelea grande (para Crawford). Hablaré con él sobre los nombres”, dijo.

Canelo Álvarez mandó a la lona a su compatriota Jaime Munguía en el cuarto asalto de la pelea. Foto: Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Tras derrotar a Errol Spence Jr., Terence Crawford expresó su deseo de subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

El reto del excampeón indiscutido de peso welter en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque dijo que no le darían crédito por enfrentarlo y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Después de la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró en el programa ‘En Caliente’ de TV Azteca que Crawford no está en sus planes porque no ganará ni perderá nada si lo enfrenta.

En estos momentos, Canelo Álvarez se encuentra celebrando su victoria sobre Jaime Munguía por decisión unánime de los jueces, pelea histórica porque por primera vez dos mexicanos disputaron los cuatro cinturones, y después de un breve descanso comenzará a buscar a su próximo rival para septiembre.

Terence Crawford subió por última vez al cuadrilátero cuando venció a Errol Spence Jr. y se coronó campeón indiscutido por segunda vez. Foto: John Locher/AP.

Por su parte, Terence Crawford ya tiene programada su siguiente pelea. Bud encabezará una megacartelera repleta de estrellas el 3 de agosto en Los Ángeles y donde intentará sumar su cuarto título en una división diferente cuando enfrente a Israil Madrimov, actual monarca de 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

