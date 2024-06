Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de junio de 2024

Leo

Una amistad te va a buscar muy pronto para contarte puros chismes, no caigas en sus juegos solo para la oreja y no digas nada, pues eso que te contará te va servir para en el futuro salir de un problema o chisme en el que te meterán. Nunca permitas que te falten al respeto, basta de hipocresías y faltas hacia tu persona, es momento de que actúes como solo tú sabes, quien trate de dañarte lo pagará al doble. Mucha satisfacción y muchas ganas de salir a flote, una prueba se aproxima y familia se reencuentra. Aléjate de personas que solo te buscan pa llevarte chismes, solo te van a poner de mal humors. Un problema que te ha traído bien preocupado o preocupada empezará a ver la luz, no decaigas si al principio sientes que no lo vas a lograr, recuerda que cuando más obscuro se pone es porque estás por ver la luz. No juzgues por las apariencias a esas personas que acabas de conocer, mejor aprende a convivir más con ellas pues está a punto de nacer una bella amistad. No descuides tu alimentación y bájale a las cenas pues es lo que te está engordando mucho.

Virgo

Posibilidades de un viaje y de reencuentro con familiares a los que ya tienes tiempo de no ver. No esperes ya nada de quien se fue y no te atontes en esperar que regrese y todo siga como antes, aprende a valorarte y darte tu lugar. No dejas ya nada inconcluso proponte terminar cada proyecto que emprendas pues solo así tendrás la satisfacción de que estas cumpliendo cada meta y sueño. Un viaje se planea y pensarás en ponerte en forma, no te des por vencido si eso que has querido y anhelado no ha salido como esperas, no es el momento en que esos sueños se cumplan. Si con el paso de los días vas perdiendo amistades no te sientas mal, es solo parte de la vida que te va quitando lo que estorba o ya no existe. Cuida lo que pasa por tu mente pues algunas veces esas cuestiones te hacen ver cosas que no son ni existen. La vida te va compensar cada sacrificio, recibirás lo que mereces conforme a tus actos del pasado. Un amor a distancia solo te está afectando tu existencia pues no te deja iniciar nuevo romance pero tampoco da ese paso, no pierdas tu tiempo ahí y menos si esta persona ya tiene una relación, a veces te humillas tanto y te conformas con tan poco que te desvaloras mucho. A veces tú ingenuidad te hace confiar mucho en las personas y por esa razón sales bien decepcionado o decepcionada y lastimada, no caigas en esos juegos y no confíes ni en tu sombra.

Libra

En cuestiones de trabajo no hagas ningún cambio por el momento pues no se ve buen escenario para ti, si tienes un trabajo y quieres algo mejor ve por eso, pero no sueltes lo que tienes hasta no tener asegurado lo nuevo. Ha pasado por momentos muy difíciles, pero has salido a flote y más fuerte que nunca, la vida se traducirá en esos momentos que te dejaron sin aliento, disfrútalos y guárdalos en tu memoria. Cuidado con un amor del pasado pues podría regresar en cualquier momento y ocasionarte algunos problemas. Una traición se hará presente y te dolerá demasiado, podrías deprimirte demasiado, pero con el paso de los días entenderás muchas cuestiones. No permitas que nadie quite la paz de tu vida que tanto trabajo te ha costado conseguir, es momento de poner orden en tu vida e ir alejándote de todas esas personas que te han lastimado y te han dañado de una u otra forma. Aguas con los chismes pues serás parte de ellos si sigues comentando asuntos que no son de tu incumbencia, recuerda que las personas son muy perras y con tal de dañarte y meterte en problemas son muy de ir a contar eso que tú de buena gente les confías.

Escorpión

Si no tienes pareja es porque no has aprendido a valorarte y quererte, no cometas el error que todos cometen y te enredes con cualquier persona por el simple hecho de no querer estar solo o sola, recuerda que el tiempo perfecto para poder iniciar una relación será cuando sepas vivir en soledad y seas feliz. Tu carácter y tu manera de vivir la vida te hará que enfrentes una situación algo difícil para que reacciones sobre lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Cuidado con tratar de ser alguien que no eres con tal de complacer a alguien más. La vida y una persona que ya no está físicamente contigo te dará una señal. Quizás la vida no ha sido buena contigo en estos meses del año, ve a tu pasado y ahí encontrarás la respuesta a esas dudad. Dios no se ha equivocado en la vida que has llevado pues gracias a eso eres quien eres hoy en día. Recordarás a personas que ya se fueron y podrías deprimirte un poco sin embargo entenderás muchas cosas. Aguas con traiciones e infidelidades, no des pie a que tu pareja se canse con la misma rutina de siempre en su relación, no busques pleitos o maneras de estar picándole el buche a tu pareja, centra tu tiempo en buscar la manera de agradarle y fortalecer tu relación de la misma manera en que una vez la conquistaste.

Piscis

Cuida mucho tu manera de expresarte entre amistades y familia pues últimamente te has comportado extraño, recuerda que si bien es cierto que te debe de valer lo que los demás piensen también es cierto que con ciertas actitudes tuyas puedes asustar a la persona que de verdad te importan o suceder malentendidos al punto de terminar en discusiones. Te has perdido en el camino y le has dado más importancia a otras personas olvidándote por completo que tú eres la persona más importante para ti mismo. Si ya tienes a alguien a tu lado cuestiones de celos y de infidelidad se harán presentes, la monotonía podría hacer que esa relación termine en cualquier momento. Una noticia te hará sentir mejor. Momento de enfrentar cada uno de tus errores y salir adelante. Cuidado con cometer los mismos errores y con esperar algo que no va llegar. Vienen muchas personas nuevas a tu vida las cuales te enseñarán a valorar quien eres y lo que tienes. Cuidado con una caída o golpe podrías terminar en un hospital. Aguas con traiciones e infidelidades, no des pie a que tu pareja se canse con la misma rutina de siempre en su relación, no busques pleitos o maneras de estar peleando con tu pareja, centra tu tiempo en buscar la manera de agradarle y fortalecer tu relación de la misma manera en que una vez lo o la conquistaste.

Acuario

Necesitas ser más hijo e hija de la fregada con quien quiera dañar tu entorno y más amoroso o amorosa con quien siempre ha estado ahí sin condición alguna. Vienen grandes cambios uno muy fuertes que podrían tumbarte sin embargo el regreso de una persona del pasado podría hacerte sentir mejor. Infidelidad en amistad, te enteras de cómo le hicieron de chivo los tamales. Tu carácter demasiado fuerte e intenso podría ser el responsable de una fuerte discusión o enfrentamiento familiar, trata de no esperar nada de nadie pues solo así dejarás de decepcionarte de las demás personas. No permitas que la vida te cobre factura que no son tuyos, cada persona que se haga responsable de sus actos, ya pagaste demasiado. Perdida o descomposición de alguno aparato electrónico. Chismes de familia que se harán presentes en esta semana. Caídas y partidas de máuser en puerta, y te vas enterar de un chisme de una amistad no lo podrás creer porque se las daba de muy digna. Viaje en puerta de familiares. Todos los arreglos de documentos y trámites se muestran positivos para esta semana.

Capricornio

Deja las lamentaciones para otra ocasión, es momento que te pongas las pilas y salgas ya del bache en que te has encontrado en todo este tiempo, recuerda que las caídas sirven para aprender del golpe y no para encariñarte con la piedra. Muchos cambios en tu vida que te beneficiarán, inclusive el inicio de una relación en caso de estar soltero. Un cambio muy importante en tu vida te hará entender el porqué de muchas cosas, grandes cambios para tu vida y oportunidades de crecer en el área de los negocios. Viene un cambio de domicilio o ciudad por cuestiones de trabajo y familiares. Nunca dejes tus sueños por complacer los de alguien más, la vida te llena cada día de nuevas oportunidades para que logres tus objetivos, atiéndelos, disfruta la fortuna de tener vida pues gracias a eso podrás lograr cuando tu desees. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo.

Sagitario

Dios te pondrá las pruebas que necesitas para encontrar la paz que tanto haz anhelado. Un encuentro con tu pasado te dejará muy pensativo o pensativa. Momento de ver al pasado y ver que no has hecho, que te ha faltado para ser feliz y preguntarte si hoy en día lo eres, si ya tienes una relación checa si realmente estas con la persona que más o si solo estas con esa persona que comparte la vida contigo. Deja que cada cosa tome su curso, no te adelantes en nada pues las cosas no podrían salir como esperas, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te pones triste por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida y lo demás que te valga. Se planea un viaje y vienen rencuentros familiares. Hay una persona que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo es alguien conocido. Podría nacer una buena amistad. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te importan como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios.

Aries

Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. Aprende a ser más sincero o sincera y expresar tus sentimientos, sean cuales sean, no permitas que otras personas sean quien expresen de forma equivocada lo que tú estás sintiendo. Cuidado con ir muy de prisa en tu vida, llévate las cosas con calma y disfrútalas. Amistad piel blanca se meterá en graves problemas y te pedirá apoyo para salir adelante. Dios y la vida misma te pondrán a prueba y tendrás que sacar toda tu fuerza para enfrentar ciertas situaciones que podrían terminar mal. Cuídate mucho de afectar a tu entorno, tendrás un carácter demasiado fuerte e insoportable el cual podría afectar a familia. La vida te llenará de sorpresas pues grandes planes se llevarán a cabo, el pasado comenzará a sanar y lograrás aprender esa lección que no te había quedado claro. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. No permitas que comentarios negativos te afecten el día.

Tauro

Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Cuidado con tu estado de ánimo podrías ponerte muy triste antes de ir a dormir. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estadio llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Es posible que sientas coraje por una persona que te ha estado fregando la existencia en este tiempo. No descuides la parte de tu cuerpo pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso.

Géminis

Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea. Es importante que tengas bien presente que nadie va meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una mendiga noche de calentura. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar. No permitas que la costumbre afecte tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo.

Cancer

Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta vivir bien, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Cree y confía más en tu ser y tu persona pues puedes lograr un negocio bastante bueno que te va dejar excelentes ganancias. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Aprende a soltar y dejar ir, no es momento que te doblegues y vuelvas a esos días tristes, la vida te llenará de lecciones y no volverás a cometer los mismos errores. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos entre el mes de julio y agosto. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará un mucho la relación.