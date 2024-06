Lionel Scaloni optimista y motivado con Argentina para Copa América 2024

Solamente faltan pocas horas para lo que será la subida del telón de la Copa América 2024 que se estará celebrando en los Estados Unidos, y el partido de inauguración será entre el más reciente campeón del mundo, Argentina, ante el combinado de Canadá, en duelo que se llevará a cabo en las instalaciones del Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

Lionel Scaloni, director técnico del combinado albiceleste, habló públicamente un día antes del campeonato ante los medios de comunicación para dar un poco más de información del equipo que se coronó en Qatar 2022 y que busca repetir el campeonato continental que consiguió en Brasil en el año 2021.

No subestiman a Canadá en lo absoluto

“Al equipo lo sabremos hoy a la tarde. Se lo diré primero a mis jugadores. Juega el que tiene que jugar, más allá de todo. Vemos con base en el rival y así elegimos el mejor equipo posible”. El único anticipo que el director técnico ofreció tuvo relación con el centrocampista Leandro Paredes, quien lo acompañó en la rueda de prensa: “Por algo está sentado acá”. Quiso decir que el número 5 será titular este jueves por la noche. Para el director técnico, “es difícil elegir 11 cuando tienes 26 en total″. “Todos merecen ser titulares. No es fácil ser el que no juega”, sentenció ‘El gringo’.

A Canadá lo consideró “un rival difícil, complicado”. Y además añadió: “Estamos bien, con las ideas claras, sabiendo la dificultad que tiene este torneo. Va a ser un buen desafío”. Paredes, compañero en Roma de Paulo Dybala (campeón mundial pero no convocado para este el campeonato continental en suelo estadounidense), fue inespecífico en el análisis: “Cualquier rival es lo mismo. Tratamos de jugar cada partido a nuestra manera y obtener resultados. Cada rival tiene su lado bueno y su lado malo. Tratamos de aprovechar eso”.

¿Preocupa el césped para el partido?

Scaloni también tuvo palabras sobre el engramado del campo de juego donde debutarán esta noche, del estadio en el que suelen hacer vida equipos como el Atlanta Falcons, de la NFL, y Atlanta United FC, de la MLS: “No lo pisé; lo vi desde afuera. Dicen que va a mejorar. Lo han cambiado ayer. Es sintético. Ojalá este bien, por el bien del fútbol”.

El planteamiento que presentará Argentina ante Canadá es algo que tiene en intriga a muchos, y el entrenador quiso hablar un poco de ello: “Puede pasar un montón de cosas que uno no tenía pensadas. Las cosas pueden cambiar. La dificultad de Francia, Brasil y Canadá puede ser la misma, o no. Todo será con base en lo que hagamos nosotros”. En esa línea, Scaloni comentó que no tiene ningún tipo de “dudas sobre el equipo” y destacó que “el capitán está bien”, haciendo referencia al actual jugador del Inter Miami de la Major League Soccer, Lionel Messi.

La palabra de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa

“Nosotros estamos con las mismas ganas de siempre. Como si fuera la primera vez. Contamos con ideas y fuerzas renovadas. Queremos darle a la gente lo que la gente quiere ver, que es a estos muchachos jugar. Siendo la Argentina, la mentalidad es la misma de siempre. No cambia. Lo que perdura es la sensación de ansiedad y nerviosismo. Es nuestra manera de afrontar estas cosas. No conocemos otra. Así va a ser”, sostuvo.

El ’Last Dance’ para Messi y Di María

Al final de la conferencia, el entrenador santafesino no esquivó hacer un sencillo comentario sobre el futuro de jugadores claves en todo el proceso vivido y que vive actualmente la selección albiceleste como, Lionel Messi y Ángel Di María, que afrontarán su último campeonato como compañeros de equipo. “No tiene sentido pensar ahora cuándo Messi y Di María se van. Disfrutémoslos ahora”, advirtió.

Sigue Leyendo:

Copa América 2024: ¿Cómo le ha ido a Argentina ante Canadá y rivales de Concacaf

Rafa Márquez destaca la valentía de Jaime Lozano en la selección de México

México baja otro puesto en el ránking FIFA justo antes del comienzo de la Copa América

La OMB ordena negociaciones para revancha entre el Vaquero Navarrete y Óscar Valdez