Papá de David Benavídez cree que Canelo Álvarez aceptará pelea porque su hijo “no lució” en 175

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría aceptar la pelea con su hijo después de su actuación frente a Oleksandr Gvozdyk, ya que muchas personas dicen que “no lució” en su debut en 175 libras pese a la victoria.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. explicó que esto era lo que Canelo Álvarez estaba esperando para considerar darle la oportunidad al Monstruo Mexicano porque podría estar pensando que puede lastimarlo.

“Espero que sí (acepte Canelo la pelea). Si dicen que (David) no se miró bien o los comentarios, creo que (Canelo) va a mirar que le puede pegar a Benavídez, entonces creo que eso es lo que estaban esperando. Querían ver eso, no lo hicimos a propósito, entonces creo yo que es una buena ventaja para Canelo Álvarez tomar la pelea con David Benavídez, ahora que como dicen muchas personas que no lució. A lo mejor con eso le dan más ganas de ver que si puede vencer a David Benavídez y aquí lo vamos a estar esperando”, dijo.

David Benavídez venció a Oleksandr Gvozdyk a pesar de las lesiones que sufrió en el campamento. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Estoy seguro de que vio la pelea, están al tanto de lo que está haciendo David Benavídez. Y si no me equivoco (Gvozdyk) era un peleador que mandaron ellos para testear a David Benavídez, porque creo que lo está manejando Eddy Reynoso y es su sparring, entonces creo yo que sí estuvo al tanto de lo que estaba pasando”, agregó.

David Benavídez acaba convertirse en campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y retador obligatorio en las 175 libras, pero volverá a 168 libras para buscar pelea con Canelo Álvarez y esperar su decisión ahora que supuestamente lo está considerando una opción para septiembre.

Desde hace tres años Benavídez es el retador mandatorio y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Tras fracasar otra vez las negociaciones, Canelo Álvarez aseguró que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrezcan una bolsa de $200 millones de dólares. Por ello, David Benavídez le pidió ayuda a Turki Alalshikh para hacer este duelo realidad.

Canelo Álvarez volverá al ring en septiembre y está considerando a David Benavídez como opción. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

El jeque tampoco está interesado en realizar este duelo y quiere que el mexicano se enfrente a Terence Crawford, mientras que para el Monstruo Mexicano tiene otros planes. Alalshikh quiere que Benavídez mida fuerzas con el ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de las 175 libras que disputarán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano y semicompleto del CMB, venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

