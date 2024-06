14 consejos prácticos para ahorrar dinero todos los meses

La inflación ha hecho que sea muy pesado para una cabeza de familia, sea una persona o un matrimonio, mantener los gastos de un hogar. Ante esto, son cada vez más los estadounidenses que les cuesta trabajo llegar a fin de mes. La solución está en nuestras manos. Hay muchos aspectos de nuestra vida diaria que nos harían ahorrar unos cuantos o cientos de dólares en gasto, de los que no nos percatamos que harían un gran cambio en nuestro bolsillo. Aquí los 14 consejos prácticos para guardar más dinero todos los meses de ahora en adelante.

1. Desenchufa tus aparatos electrónicos

Mantener tus aparatos conectados puede elevar tu factura eléctrica. A esto se le conoce como “la carga fantasma”, que puede representar hasta el 10% de tu factura de electricidad, según el Departamento de Energía de EE. UU. Utiliza regletas con control remoto o enchufes inteligentes para facilitar el apagado de dispositivos.

2. Prepara tus comidas

Salir a un restaurante o, en la actualidad, comprar comida a domicilio es caro. Cocinar en casa puede ahorrarte miles de dólares al año. Planifica tus comidas y congela las sobras para futuras comidas. También puedes usar aplicaciones como Fetch que te brinda reembolsos en efectivo por tus compras de comestibles.

3. Cocina en casa con la mayor frecuencia posible

Reforzando el punto anterior, no solo cocinar en casa te ahorra dólares, cuánto más veces lo hagas para diferentes eventos de tu vida cotidiana, los resultados de ahorro se potenciarán. Por ejemplo, lleva comida preparada en casa cuando vayas al trabajo, en vez de solicitar pedidos de alimentos o salidas a restaurantes.

4. Cancelar suscripciones innecesarias

En el mundo actual, donde tenemos suscripciones al por mayor, realiza una revisión de tus pagos mensuales y elimina cualquier membresía que no utilices activamente. Herramientas como OneMain Trim pueden ayudarte a identificar y cancelar servicios no deseados.

5. Utiliza programas de recompensas y reembolsos en efectivo

Regístrate en programas de fidelización con devolución de efectivo para ganar recompensas por tus compras habituales, desde alimentos hasta gasolina. Si son tarjetas de crédito, es primordial pagarlas a tiempo para que valgan realmente la pena. Que la solución no se convierte en un problema.

6. Compra de forma inteligente

¿Cómo se hace una compra más inteligente? Cuando vayas al supermercado, haz una lista de compras previa. También adquiere marcas genéricas, que son más baratas que las marcas comerciales populares, y evita las compras impulsivas para maximizar tus ahorros. Y, otro tip, al comprar entre semana tienes más opciones de descuentos y ofertas.

7. Evita las compras en línea impulsivas

Con la tecnología a la mano y la magia de los algoritmos, todo lo que deseas está a un clic. Lamentablemente, cuando no tienes un verdadero control de tus compras, puedes estar adquiriendo decenas de productos y servicios que quieres, pero no necesitas. Establece límites de gasto y períodos de espera antes de realizar compras en línea. Cancela tus suscripciones a boletines y aplicaciones minoristas que fomenten compras impulsivas.

8. Reduce tus deudas

Los morosos también adquieren promociones, si las sabe buscar. Negocia tasas de interés más bajas con tus tarjetas de crédito o considera consolidar saldos en una tarjeta de transferencia de saldo con intereses promocionales bajos. Pero es importante que ya no vuelvas a endeudarte cuando salgas de tus problemas financieros pendientes.

9. Alquila tus cosas

Aprovecha plataformas en línea para alquilar artículos no utilizados como electrónica, ropa o muebles y generar ingresos adicionales. Haz una búsqueda en Google sobre “cómo alquilar…” y pon el artículo o servicio que desees y encontrarás diversas plataformas, incluso para cada tipo de producto.

10. Combina pólizas de seguro

Agrupa tus pólizas de seguro para obtener descuentos adicionales. También considera aumentar tus deducibles para reducir tus primas mensuales, solo toma en cuenta que al momento de un reclamo, tendrás que pagar más para recibir el beneficio.

11. Consulta las opciones de entretenimiento locales de bajo costo

La disciplina financiera no está peleada con el entretenimiento. Busca actividades locales asequibles, como caminatas o visitas a museos gratuitos, en lugar de gastar en viajes costosos.

12. Abre una cuenta de ahorros de alto rendimiento

Si ya cuentas con ahorros, abre una cuenta de ahorros de alto rendimiento que te genere intereses significativos y no tenga tarifas mensuales para maximizar el crecimiento de tu dinero.

13. Aumenta tu flujo de caja

No todo deben ser recortes, también requieres de creatividad financiera para conseguir dinero de dónde no creías que podrías obtenerlo. Encuentra formas de ganar dinero extra vendiendo artículos no deseados, realizando encuestas pagadas u ofreciendo servicios freelance en línea.

14. Crea un fondo de emergencia

Una de tus prioridades al conseguir ahorrar dinero todos los meses debe ser la creación de un fondo de ahorro dedicado para cubrir gastos imprevistos y evitar recurrir a créditos costosos en caso de emergencias.

