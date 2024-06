Analizando ‘Éxodo’, el álbum de Peso Pluma en víspera a su fiesta de escucha del álbum

Peso Pluma da un paso audaz con el lanzamiento oficial de su esperado cuarto álbum de estudio, ‘Éxodo’.

El proyecto da un giro a la imagen de Peso Pluma en la escena musical. Con esta nueva propuesta, Peso redefine su imagen como artista, demostrando ser más que un intérprete de música mexicana tradicional.

El álbum se presenta en dos partes estratégicamente posicionadas, cada una explorando géneros musicales diversos que han influenciado la carrera del artista. Desde los arraigados ritmos del regional mexicano hasta incursiones audaces en el rap, hip hop, reggaeton y electrónica, ‘Éxodo’ representa un viaje de experimentación musical sin límites y el reflejo de la trayectoria musical de Peso.

Concepto y Temática

La palabra ‘éxodo’ resalta temas de migración, identidad personal y transformación. Con este álbum, Peso muestra su intención de honrar los géneros que marcaron sus inicios y lo introdujeron no solo en la música, sino en el mundo.

Esta dualidad refleja la búsqueda constante del artista por trascender géneros y fronteras musicales. Además, con la segunda parte del álbum, se evidencia su deseo de expandir horizontes y coquetear con otros géneros y ritmos. Con esta táctica el artista no solo está demostrando su capacidad musical, sino que atrae a oyentes aficionados al rap, la electrónica y el hip hop, todos estos los cuales están presentes en destacadas canciones en la segunda parte del álbum.

Colaboraciones Estelares

Las colaboraciones destacan tanto en la primera como en la segunda parte del álbum.

En la primera parte, compuesta de 16 temas, los fans pueden disfrutar proyectos hechos con prominentes figuras de la música regional mexicana y sus subgéneros. Desde la apertura con “La Durango” junto a Eslabon Armado y Junior H, hasta las contribuciones de Iván Cornejo (“Reloj”), Chino Pacas (“Mami”), Natanael Cano (“Vino tinto”) y Luis R Conriquez (“Sr.Smith”), cada canción de esta parte ofrece un rico panorama del talento mexicano, cuyos ritmos elevaron a La Doble P al estrellato.

La segunda mitad del álbum ofrece una alineación variada que abarca géneros. Destacadas colaboraciones incluyen a artistas internacionales como Rich the Kid (“Gimme a second”), Anitta (“Bellakeo”), Cardi B (“Put em in the fridge”), Quavo (“Pa no pensar”), Arcangel (“Peso completo”), Kenia OS (“Tommy & Pamela”), Ryan Castro (“Mala”) y Dj Snake (“Teka”).

El Mensaje

Peso Pluma es aclamado por su capacidad para combinar tradición e innovación. En ‘Éxodo’, esta habilidad brilla al ofrecer una mezcla envolvente de sonidos que honran sus raíces y atraviesan fronteras culturales y geográficas.

Desde el título hasta la ejecución de este álbum, una cosa queda clara: Peso Pluma no reconoce fronteras. El mensaje de ‘Éxodo’ encapsula el significado mismo de su nombre: “migración”. Con este álbum, la integración de géneros nuevos y diversos, y la colaboración entre artistas de la música tradicional mexicana y aquellos que Peso Pluma ha conocido durante su evolución artística, transmiten un mensaje claro: él no olvida sus raíces, pero tiene una visión clara de hacia dónde quiere dirigirse.

Fans de Peso Pluma podrán escuchar ‘Éxodo’ con él

El viernes 21 de junio, Peso Pluma celebrará el lanzamiento de su álbum con una exclusiva fiesta de escucha en Spotify. Este evento permitirá a los fans de La Doble P en Estados Unidos y México conectarse virtualmente y participar.

Durante la fiesta, se escuchará el álbum completo junto a la estrella, con la oportunidad de hacerle preguntas e interactuar directamente con él. Peso Pluma compartirá dará detalles acerca de la producción y composición de su nueva propuesta. Sus fans escucharán relatos acerca de la composición de sus canciones, con él ofreciéndoles una experiencia única para disfrutar el álbum tal como fue concebido antes de su lanzamiento.

Además, habrá mercancía exclusiva del álbum disponible para aquellos que deseen adquirirla durante el evento.

Escucha ‘Éxodo’:

