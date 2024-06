Peso Pluma lanza su esperado álbum ‘ÉXODO’ con destacadas colaboraciones

Parece que para Peso Pluma no hay límites. En su cuarto álbum, ‘Éxodo’, lanzado hoy, 20 de junio, el cantante mexicano deleita a sus seguidores con destacadas colaboraciones, una diversidad de géneros musicales y letras tanto en español como en inglés.

El álbum fue anunciado por el ganador del Grammy el 11 de marzo en una primicia con Rolling Stone.

“Me estoy concentrando en afinar todos los detalles, pero va a haber muchos sabores, no solo de música regional mexicana”, dijo el artista sobre su nuevo proyecto musical. “Desde el principio, me ha gustado hacer cosas para salir de mi zona de confort. Sé que todo va muy bien con corridos, pero también aprovecho las oportunidades para hacer otras cosas que me gustan.”

Antes del lanzamiento oficial de ‘Éxodo’, el artista ofreció a sus fans la oportunidad de preservar el álbum, con un adelanto aleatorio de canciones de ambas partes disponibles en Spotify. Este adelanto permitió a los fans apreciar la diversidad de géneros y estilos presentes en cada canción, incluyendo éxitos como “La Durango”, “La People II”, “Rompe La Dompe”, “Gimme a Second”, “Peso Completo”, “Bellakeo” y “Teka”.

Las canciones del nuevo álbum de Peso Pluma, ‘Éxodo’ Crédito: Spotify | Cortesía

Una historia de dos partes

‘Éxodo’ está dividido en dos partes. La primera está compuesta por 16 canciones, explora los sonidos tradicionales de México, entre ellos los corridos tumbados. La segunda parte revela el lado más experimental del artista con ocho canciones que incluyen ritmos urbanos, rap y trap en ambos idiomas, reggaetón y una fusión de electrónica con música regional mexicana.

El inicio lo marca el exitoso sencillo “La Durango”, en colaboración con Eslabón Armado y Junior H. A lo largo de las 15 canciones restantes, Peso Pluma colabora con destacados colegas de la música mexicana como Iván Cornejo, Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Oscar Maydon y Chino Pacas, entre otros.

En la segunda parte del álbum, Peso Pluma muestra su verdadero “éxodo” como artista, colaborando con nombres como Cardi B, Rich the Kid, Quavo y Anitta, esta última en la popular canción “Bellakeo”.

El éxito de Peso Pluma habla por sí solo

‘Éxodo’ le sigue a ‘Génesis’, el tercer álbum de estudio de Peso Pluma. En febrero, el artista ganó su primer Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, convirtiéndose en el primer artista de corridos tumbados en recibir el galardón.

‘Génesis’ también le otorgó su primer puesto número 1 en cualquier ranking de álbumes de Billboard en la lista de Top Latin Albums (del 8 de julio de 2023), de acuerdo a un reporte de Billboard. La Doble P también saltó del puesto 10 al primero en la lista de Álbumes Regionales Mexicanos y alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard 200 de todos los géneros.

Parte 1:

La Durango ft. Eslabón Armado and Junior H Me Activo ft. Jasiel Nuñez La Patrulla ft. Neton Vega La People II ft. Tito Double P and Joel de la P Sr. Smith ft. Luis R Conriquez Rompe la Dompe ft. Junior H and Oscar Maydon Mami ft. Chino Pacas Belanova ft. Tito Double P Bruce Wayne Hollywood ft. Estevan Plazola Reloj ft. Ivan Cornejo Ice Solicitado Santal 33 ft. Oscar Maydo Vino Tinto ft. Natanael Cano and Gabito Ballesteros 14-14

Parte 2:

Gimme a Second ft. Rich the Kid Put Em in the Fridge ft. Cardi B Pa No Pensar ft. Quavo Peso Completo ft. Arcángel Bellakeo ft. Anitta Mala ft. Ryan Castro Tommy & Pamela ft. Kenia Os Teka ft. DJ Snake

