Anitta reaccionó a la caída que sufrió Peso Pluma y de dejó un mensaje de apoyo

Esta semana, Peso Pluma reveló que sufrió una complicación durante un show: se fracturó un pie durante su presentación en el festival Governor’s Ball de Nueva York y tras el incidente recibió muchos mensajes de apoyo, entre ellos uno de Anitta.

El lunes, el intérprete de “Ella baila sola” compartió una foto en sus historias de Instagram desde el hospital esperando que le tomaran rayos X, que luego confirmaron su fractura.

Al poco tiempo, el cantante compartió varias fotos de su presentación, entre las que había una en la que aparecía con el pie vendado. “Pie roto? ¡IDGAF! … GRACIAS NUEVA YORK ¡TODA LA ENERGÍA FUE UNA LOCURA! ¡LOS AMOOOOOO!”, escribió en la publicación.

De inmediado, la publicación de Peso Pluma se llenó de comentarios de apoyo de sus fanáticos y de otros artistas, entre los que destacó el de la cantante brasileña Anitta.

La cantante de “Downtown” dejó un comentario con un emoji de corazón y unas mano orando.

Peso Pluma se torció el pie derecho en el escenario, pero continuó su actuación, saltando con el otro pie e incluso rechazó una silla que le acercaron.

¿Cómo es la relación entre Peso Pluma y Anitta?

En los últimos meses, Anitta y Peso Pluma han protagonizado una ola de rumores que aseguran que tienen un romance. Especulaciones que han sido alimentadas por algunas apariciones públicas de los artistas que parecieran insinuar a que hay algo más que solo una amistad.

Recientemente, Anitta habló sobre su relación con el mexicano. En una entrevista con Sale el Sol, la cantante brasileña aseguró que entre ambos hay mucho amor, pero indicó que no quieren ponerle título a lo que hay entre ellos.

“Creo que yo y él nos amamos mucho y esto es lo que importa. Creo que la gente siempre tiene esta necesidad de poner rótulos en las cosas, a mi me gusta vivir la vida, y a ver lo que pasa yo soy más relajada con esto”, dijo Anitta sin aclarar si su relación era romántica.

La cantante ha dicho en varias oportunidades que no tiene problemas en hablar públicamente de su vida privada, pero prefiere ser reservada cuando sus asuntos personales involucran a otra persona.

“Cuando son asuntos privados de mi vida que solo tienen que ver conmigo yo hablo como si nada, a mi no me importa”, dijo la artista a Telehit.

En mayo, la cantante de “Bellakeo” se refirió a los comentarios de sus fanáticos sobre su relación con el cantante mexicano en una entrevista con Entertainment Tonight.

“Creo que simplemente les agradamos”, dijo Anitta sobre los rumores de una supuesto romance entre ella y Peso Pluma.

“Creo que ambos tenemos una gran energía. Creo que a los fans les encanta ver a dos personas con gran energía juntas”, agregó sin confirmar o desmentir los rumores.

Tras su presentación el año pasado en TikTok In the Mix y su reciente aparición en los Latin American Music Awards, los rumores sobre un supuesto romance entre ambos cantantes inundaron las redes sociales, sobre todo porque al parecer su mostraron muy cariñosos en el after party de los Latin AMAs, donde fueron vistos dándose otro beso.

