Anitta revela que preparó su álbum desde el hospital, cuando padecía una misteriosa enfermedad

Anitta está disfrutando del éxito que ha obtenido su más reciente álbum Funk Generation, pero ahora dio a conocer que durante la producción del mismo ella pensaba que podría morir, debido a una extraña enfermedad que la mantuvo en el hospital por meses.

En una entrevista para el programa de televisión “Today” la cantante brasileña habló al respecto: “Estaba súper, súper enferma. Eso fue justamente después de que tuve Covid. Tuve unos síntomas muy locos, comencé a revisar toda mi vida, y pensé: ‘He perdido mucho tiempo en mi vida, tratando de alcanzar metas y complacer a las personas y tener éxito. Y entonces cambió mi mentalidad”.

Hubo un momento en el que Anitta pensó que podría perder la vida, por lo que se propuso hacer un trabajo musical realmente memorable: “Hice este álbum en el hospital, hablando con los productores, pero no les dije que estaba enferma. Me dije: ‘En caso de que muera voy a dejar un álbum del cual esté orgullosa’. No lo hice pensando en streaming, ni en algoritmos, ni en números, sólo en divertirme y en amar lo que hacía”.

En 2022, durante una gira por Europa, Anitta comenzó a sentirse mal, pero los doctores no podían diagnosticar la causa de sus dolencias. Ella comentó a Telemundo lo siguiente: “Me sometí a pruebas de cáncer, pasé cinco meses en el hospital, tuve que dejar de trabajar y no pude aprovechar plenamente el éxito que me había brindado (la canción) “Envolver” debido a mi grave enfermedad…durante ese tiempo escuché que tal vez no lo lograría, que mi vida pendía de un hilo”. La cantante volvió a realizarse pruebas, y afortunadamente el elevado indicador de cáncer había disminuido.

En el programa Anitta también fue cuestionada acerca de cómo surgió su nombre artístico (ella se llama realmente Larissa de Macedo Machado): “Viene de una serie de televisión en Brasil en la que había una chica de 19 años, de la misma edad en la que yo comencé en mi país. Esa Anitta decía que no quería ser sólo una mujer, quiere despertar, y decide qué tipo de mujer quiere ser. Yo estoy aquí por eso”.

